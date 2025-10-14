În raportul World Economic Outlook, publicat înaintea reuniunilor anuale FMI și Băncii Mondiale, instituția estimează o creștere globală de 3,2% în 2025, în urcare față de prognoza de 3,0% din iulie și de 2,8% din aprilie. Pentru 2026, avansul economic este menținut la 3,1%.

FMI explică această îmbunătățire prin tarifele vamale mai reduse decât se estima, printr-un sector privat agil care a reconfigurat rapid lanțurile de aprovizionare, prin slăbirea dolarului și prin stimulentele fiscale adoptate în Europa și China. La acestea se adaugă și boomul investițiilor în inteligență artificială.

Economistul-șef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a declarat că evoluția este „nu la fel de gravă cum se temeau analiștii, dar mai slabă decât era de dorit”, subliniind că economia mondială rămâne vulnerabilă la șocuri externe.

Tensiunile comerciale dintre Washington și Beijing s-au amplificat după ce Donald Trump a amenințat cu impunerea unor tarife de 100% pentru bunurile chinezești, peste nivelul mediu actual de 55%, ca răspuns la restricțiile chineze privind exportul de metale rare.

FMI avertizează că o escaladare a războiului comercial ar putea reduce creșterea globală cu 0,3 puncte procentuale în 2026 și cu până la 0,6 puncte procentuale până în 2028. Într-un scenariu mai pesimist, care include efecte secundare precum inflația mai ridicată, dobânzile crescute și scăderea cererii pentru active americane, produsul intern brut global ar putea fi diminuat cu 1,2 puncte procentuale în 2026 și cu 1,8 puncte procentuale în 2027.

Gourinchas a spus, într-un interviu pentru Reuters, că o reluare a conflictului comercial „ar reprezenta un risc semnificativ pentru economia mondială”, accentuând incertitudinea și descurajând investițiile.

Pentru Statele Unite, FMI estimează o creștere economică de 2,0% în 2025, ușor peste prognoza din iulie, și de 2,1% în 2026. Creșterea este susținută de politica fiscală adoptată de republicani, de condițiile financiare mai relaxate și de investițiile puternice în tehnologiile bazate pe inteligență artificială.

Zona euro este revizuită la 1,2% în 2025, față de 1,0% în iulie, datorită stimulentelor bugetare din Germania și evoluției pozitive a economiei spaniole. Japonia primește o ajustare semnificativă, la 1,1% în 2025, susținută de creșterea salariilor și a consumului intern. Pentru 2026, FMI anticipează o temperare la 0,6%, dar tot peste estimarea anterioară.

Pentru America Latină și zona Caraibelor, prognoza de creștere a fost ridicată la 2,4%, impulsionată de performanța mai bună a Mexicului, unde PIB-ul este așteptat să avanseze cu 1,0%.

FMI menține neschimbate estimările pentru China: 4,8% creștere în 2025 și 4,2% în 2026. În raport, instituția notează că redresarea economică a țării este fragilă, susținută temporar de exporturi, dar afectată de criza prelungită din sectorul imobiliar și de cererea internă slabă.

Gourinchas a arătat că „economia Chinei rămâne pe o bază instabilă”, menționând riscurile tot mai mari la adresa stabilității financiare și pericolul ca economia să intre într-o „capcană a datoriei și deflației”.

FMI estimează că inflația globală se va menține la o medie de 4,2% în 2025 și 3,7% în 2026, cu diferențe semnificative între regiuni. În Statele Unite, presiunile inflaționiste ar putea crește, întrucât companiile încep să transfere către consumatori costurile generate de tarifele comerciale.

În Asia, în schimb, inflația este prognozată în scădere în țări precum China, India și Thailanda, pe fondul unei activități economice mai slabe.

În ansamblu, raportul FMI arată o economie mondială mai rezilientă decât se estima anterior, dar vulnerabilă în continuare la tensiunile comerciale, inflația persistentă și incertitudinea geopolitică.