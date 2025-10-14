Anul 2025 a adus noi recorduri pentru metalele prețioase, în contextul incertitudinilor economice globale și al tensiunilor geopolitice accentuate. În timp ce aurul și-a consolidat poziția de „refugiu sigur”, argintul a devenit surpriza anului, depășind pragul psihologic de 50 de dolari pe uncie pentru prima dată din 2011. Luni, prețul spot al argintului se tranzacționa în jurul valorii de 51 de dolari pe uncie la Londra, în timp ce contractele futures din New York ajungeau la 49 de dolari, în creștere cu 4,5%.

De la începutul anului, argintul spot a urcat cu peste 78%, în comparație cu o creștere de puțin peste 50% a aurului. Analiștii consideră că acest avans rapid se datorează nu doar interesului crescut pentru activele de refugiu, ci și dezechilibrului persistent dintre cerere și ofertă. Evoluția a fost stimulată de factori geopolitici majori, precum amenințarea Statelor Unite de a impune tarife de 100% asupra mărfurilor chineze și restricțiile reciproce privind exporturile de metale rare.

În plus, blocajul guvernamental american a întârziat publicarea datelor economice, amplificând incertitudinea de pe piețele internaționale și determinând investitorii să caute plasamente stabile.

Paul Syms, șeful diviziei EMEA ETF, a explicat pentru CNBC că ascensiunea spectaculoasă a aurului i-a determinat pe investitori să caute alternative solide, precum argintul. Acesta a subliniat că interesul a crescut semnificativ atunci când raportul dintre aur și argint a depășit 100:1, un nivel observat anterior doar în timpul pandemiei.

Syms a mai arătat că investitorii privesc tot mai mult argintul ca o rezervă de valoare, dar și ca o oportunitate de investiție cu aplicații industriale multiple. În opinia sa, metalul alb combină avantajele aurului cu o cerere robustă din sectoare precum electronica și tehnologiile verzi. El a menționat că, deși este dificil de anticipat exact direcția viitoare a prețurilor, tendința generală rămâne ascendentă.

Specialistul a punctat, de asemenea, că investitorii nu au încă poziții supradimensionate în argint, ceea ce reduce riscul unei corecții bruște. În condițiile în care acțiunile rămân la maxime, el a considerat posibil ca argintul să continue să crească dacă sentimentul pozitiv persistă.

„Utilizările industriale ale aurului sunt limitate. Din punct de vedere al investițiilor, argintul este perceput și ca o rezervă de valoare, dar are și multe utilizări industriale, în special în electronică și tehnologiile energiei regenerabile. Sentimentul față de aur și argint rămâne pozitiv, iar investitorii au, în general, alocări relativ scăzute, așa că este puțin probabil ca prețurile să fie afectate de faptul că aceasta este o tranzacție aglomerată, supusă înregistrării de profit, în special în timp ce acțiunile rămân, de asemenea, la maxime. Într-adevăr, dacă sentimentul rămâne pozitiv, este destul de posibil ca argintul să continue să crească”, a afirmat Paul Syms.

Paul Williams, directorul general al furnizorului de aur și argint Solomon Global, a declarat că ascensiunea actuală a argintului este susținută de factori fundamentali puternici, spre deosebire de speculațiile care au generat vârful din anii 1980. El a explicat că un deficit structural în creștere, cererea industrială record și investițiile masive în tehnologii verzi contribuie la restrângerea ofertei și la impulsionarea prețurilor.

Williams a subliniat că, deși argintul nu deține toate caracteristicile aurului ca activ de refugiu, rolul său dublu – de metal industrial și de rezervă de valoare – îl face tot mai atractiv pentru investitori care caută echilibru între siguranță și randament.

Argintul este esențial pentru industrii cheie, fiind folosit în producția de întrerupătoare electrice, panouri solare, telefoane mobile și semiconductori, elemente critice pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Potrivit lui Williams, acești factori vor continua să susțină prețurile, cel puțin până în 2026.

Directorul Solomon Global a estimat că, în ciuda atingerii unor niveluri record, argintul este încă subevaluat în comparație cu aurul. El a afirmat că un preț de 100 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului 2026 este un scenariu realist, în contextul economic actual.

„În ciuda nivelului său record, argintul rămâne ieftin în comparație cu aurul. Având în vedere climatul actual, un preț al argintului de 100 de dolari este cu siguranță posibil până la sfârșitul anului 2026”, a indicat Williams.

Philippe Gijsels, director de strategie la BNP Paribas Fortis, a confirmat perspectiva optimistă, amintind că anticipase depășirea pragului de 50 de dolari cu mai bine de un an în urmă. El a explicat că pragurile rotunde, precum 50 sau 100 de dolari, au un efect psihologic puternic asupra pieței și tind să atragă investitori suplimentari, accelerând mișcările de preț.

Gijsels a avertizat totuși că este posibilă o scurtă pauză în ascensiune, necesară pentru corectarea condițiilor tehnice de supracumpărare. Totuși, pe termen lung, acesta a susținut că fundamentele pieței rămân solide și că argintul are în continuare potențial de creștere.

El a subliniat că investitorii care au intrat pe piață la începutul anului 2025 au intuit corect nevoia de a deține active reale într-o lume caracterizată de inflație persistentă, volatilitate și politici monetare expansioniste. În opinia sa, activele tangibile precum imobiliarele, acțiunile, vinul și, mai ales, metalele prețioase, devin instrumente esențiale pentru protejarea puterii de cumpărare.

Potrivit lui Gijsels, ciclul de creștere al metalelor prețioase abia a început, ceea ce ar putea transforma această perioadă într-una dintre cele mai spectaculoase piețe taurine din istoria recentă. Expertul a estimat că argintul ar putea depăși semnificativ pragul de 100 de dolari pe uncie într-un viitor nu foarte îndepărtat, dacă actualele condiții economice și geopolitice se mențin.