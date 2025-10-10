Argintul traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade din ultimele decenii, devenind un rival serios pentru aur în preferințele investitorilor. Prețurile sale au crescut cu aproximativ 75% de la începutul anului 2025, impulsionate de o cerere puternică atât din partea sectorului industrial, cât și a celor care caută refugii sigure în fața incertitudinilor economice globale.

Joi, argintul a atins un nivel record de 51 de dolari pe uncie troy (31,1 grame – n.red.), depășind pentru prima dată pragul de 50 de dolari din 1980, potrivit CNN.

Această ascensiune spectaculoasă are loc într-un context în care piețele financiare sunt marcate de tensiuni geopolitice, îngrijorări privind inflația și datoria publică, dar și de o orientare crescută a investitorilor către active tangibile.

Aurul, care a depășit pragul istoric de 4.000 de dolari pe uncie, a deschis drumul pentru alte metale prețioase, iar argintul a beneficiat direct de acest trend. Analiștii subliniază că, pe lângă atractivitatea sa ca activ de refugiu, argintul are și o valoare industrială semnificativă, ceea ce amplifică presiunile de pe piață.

Michael DiRienzo, directorul executiv al Silver Institute, a explicat că perioadele de instabilitate economică determină investitorii să caute protecție în active tangibile, iar argintul urmează de regulă tendințele ascendente ale aurului. Acesta a menționat că sentimentul global de incertitudine a fost un factor decisiv pentru creșterea spectaculoasă a cererii.

Pe lângă rolul său tradițional de investiție sigură, argintul este tot mai utilizat în industrii de vârf, precum producția de panouri solare, construcția centrelor de date și fabricarea smartphone-urilor. Strategul Ewa Manthey de la ING a arătat că această dublă funcție – metal industrial și activ de refugiu – a transformat anul 2025 într-un moment istoric pentru piața argintului.

Piața se confruntă însă cu un dezechilibru semnificativ între cerere și ofertă. Peter Grant, vicepreședinte la Zaner Metals, a precizat că argintul se află în al cincilea an consecutiv de deficit structural de aprovizionare, din cauza stagnării producției miniere, care nu reușește să țină pasul cu cererea în creștere. El a subliniat că această combinație de cerere puternică și ofertă limitată constituie o „rețetă pentru prețuri mai mari”.

Tendința de orientare către metale prețioase s-a accentuat și în cazul platinei, care a înregistrat o creștere de 80% în acest an, depășind chiar și performanțele aurului.

În paralel, fluxurile către fondurile de investiții în argint au atins cel mai ridicat nivel din 2020, potrivit Marinei Smirnova, directorul de investiții al Sprott Asset Management. Aceasta a afirmat că oferta limitată și interesul crescând al investitorilor au transformat creșterea constantă a argintului într-o „adevărată explozie”.