Unul dintre principalii factori din spatele creșterii actuale este deficitul structural al pieței mondiale. Potrivit Silver Institute, în 2025 deficitul ar putea ajunge la 170 de milioane de uncii, menținând tendința începută în 2021.

Structura particulară a producției limitează flexibilitatea ofertei. Doar 30% din argint provine din mine dedicate, restul de 70% fiind produs secundar al exploatării aurului, cuprului, zincului sau plumbului. În consecință, chiar și creșterile puternice de preț nu determină automat o ofertă suplimentară.

Producția minieră globală a scăzut cu peste 7% față de 2016, situându-se la circa 835 milioane de uncii anual. Reciclarea, în creștere cu 24%, până la 195 milioane de uncii, nu poate compensa declinul producției primare. Perspectivele pentru noi proiecte miniere rămân reduse, accentuând dezechilibrul structural dintre cerere și ofertă.

Condițiile macroeconomice actuale sprijină metalele prețioase. Inflația moderată din SUA, de 2,7% în august, a consolidat așteptările pentru reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală. Costul mai mic de oportunitate al deținerii argintului atrage tot mai mulți investitori.

În paralel, deprecierea dolarului american face argintul mai accesibil la nivel global. ETF-urile specializate și-au crescut semnificativ deținerile, atingând valori record, semn că interesul pentru acest activ este în creștere.

Deși perspectivele sunt optimiste, analiștii avertizează că argintul este notoriu pentru volatilitatea ridicată. Corecțiile bruște fac parte din ciclul normal al pieței și pot reduce câștigurile acumulate.

O eventuală încetinire economică ar putea diminua cererea industrială, având în vedere utilizările multiple ale argintului în electronică, energie solară și alte domenii. Totuși, istoric, investițiile au compensat adesea scăderea consumului industrial.

De asemenea, o creștere a reciclării sau descoperirea unor noi zăcăminte ar putea influența oferta, dar scenariile sunt puțin probabile pe termen scurt.

Pe termen lung, argintul beneficiază de factori structurali puternici. Tranziția energetică, expansiunea energiei regenerabile, dezvoltarea vehiculelor electrice și digitalizarea economiei cresc constant cererea pentru acest metal. În același timp, constrângerile structurale ale producției limitează oferta disponibilă.

Această combinație între cerere în creștere și ofertă rigidă conturează un scenariu favorabil pentru atingerea unor noi recorduri de preț. Investitorii care pot gestiona volatilitatea inerentă ar putea obține randamente atractive, într-un context de piață comparabil cu alte perioade istorice de boom pentru argint.