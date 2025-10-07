Banca Centrală Europeană (BCE) avertizează că platformele de socializare, precum X sau Instagram, pot accelera colapsul unei bănci în perioade de criză, așa cum s-a întâmplat în cazul Silicon Valley Bank în 2023. Astfel, supravegherea acestor rețele ar trebui să facă parte din strategiile de gestionare a riscurilor bancare. Pedro Machado, membru al Consiliului de Supraveghere al BCE, a declarat la o conferință despre sistemul bancar spaniol, desfășurată la Frankfurt, că „reţelele sociale pot alimenta panica, în timp ce serviciile bancare online şi mobile pot face scoaterea banilor dintr-o bancă mai uşoară ca niciodată”.

Machado a subliniat că „în perioade normale, nici serviciile bancare online, nici disponibilitatea aplicaţiilor mobile nu au un efect sistematic asupra volatilităţii depozitelor”, însă în momentele de stres, utilizarea intensă a serviciilor bancare digitale amplifică retragerile masive de depozite.

Concluziile BCE se bazează pe analiza datelor colectate de la cele mai mari 110 bănci din zona euro, pe care le supraveghează direct, în perioada 2016–2024. Datele arată că o creștere de 20 de puncte procentuale a utilizării serviciilor bancare online în UE a condus la o creștere de aproape șase puncte procentuale a ieșirilor extreme de depozite.

De aceea, autoritățile de supraveghere trebuie să țină evidența depozitelor digitale neasigurate și să le includă în scenariile de teste de stres, potrivit lui Machado.

El a subliniat că „Reţelele sociale au accelerat căderea Silicon Valley Bank” în 2023 și au amplificat efectul de contagiune asupra băncilor regionale, în cadrul unui discurs susținut la conferința organizată de Asociația Bancară Spaniolă (AEB) și Confederația Spaniolă a Caselor de Economii (CECA).

Până acum, nu s-au identificat efecte cauzale ale rețelelor sociale asupra fluxurilor de depozite în băncile europene, cu excepția unor situații specifice, cum ar fi Credit Suisse în martie 2023. O explicație posibilă este că datele lunare nu surprind pe deplin retragerile rapide de depozite care se produc în câteva ore sau zile.

În consecință, Machado a sugerat că autoritățile de supraveghere ar putea solicita celor mai mari bănci din zona euro să raporteze mai frecvent retragerile de depozite retail în perioadele de stres, chiar prin monitorizarea în timp real a lichidității. El a adăugat că digitalizarea stimulează transferul depozitelor din băncile tradiționale către alternative care oferă randamente mai mari, în special depozitele neasigurate.