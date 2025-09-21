Regulă la bancomat. În mod surprinzător, există o anumită zi a săptămânii despre care experții financiari spun că ar putea fi cea mai proastă pentru retrageri mari. Indiferent dacă vă pregătiți pentru o vacanță, faceți o achiziție importantă sau pur și simplu mutați fonduri, iată de ce ar trebui să vă gândiți de două ori înainte de a vizita banca în această zi, potrivit aol.com.

„Analizând comportamentul consumatorilor în ceea ce privește cheltuielile și tendințele bancare, am ajuns la concluzia că vineri este ziua cea mai puțin potrivită pentru a retrage o sumă mare de numerar din bancă”, a declarat Bhavin Swadas, expert financiar și CEO la Squeal My Deal.

Iată și argumentul oferit de Swads: când retrageți mulți bani vinerea, faceți acest lucru chiar înainte ca sistemul bancar să se oprească în weekend.

„Majoritatea băncilor nu pot procesa revizuiri interne, verificări ale conformității și unele transferuri bancare decât în următoarea zi lucrătoare”, a adăugat Swadas.

În cazul în care tranzacția este întârziată sau semnalată în orice circumstanțe, este posibil să nu aveți acces la bani, înainte de ziua de luni. Acest lucru vă pune în pericol financiar inutil, inclusiv în cazul în care aveți nevoie urgentă de numerar.

De asemenea, ar trebui reținut alt lucru: băncile au clienți care, în mod normal încasează salarii, plătesc facturi sau scot bani pentru a-i folosi în weekend.

Acest lucru poate duce la întârzieri în sucursalele și bancomatele care rămân fără numerar în traficul pietonal aglomerat.

Potrivit lui Swadas, dorința de a retrage sume mari de bani, peste 5.000 USD – și în special 10.000 USD și peste v-ar putea supune raportării federale sau procedurilor interne de risc.

„O zi de vineri, s-ar putea să nu fie momentul rezolvării problemelor semnalate înainte de weekend. O astfel de întârziere poate afecta tranzacțiile din carnetul de credit sau chiar angajamentele urgente”, a spus Swadas.

Swadas a recomandat efectuarea unor retrageri mari miercurea sau în alte zile din mijlocul săptămânii.

„Acestea sunt zilele cu trafic redus, când băncile sunt complet finanțate și mai dispuse să răspundă la solicitări sau întrebări”, a adăugat el.

De asemenea, vă oferă cealaltă săptămână de lucru pentru a rezolva orice probleme care pot apărea. Iar în cazul clienților de servicii bancare digitale, acest sfat devine cu atât mai important

„Majoritatea băncilor online depinde de ACH, ceea ce nu ar trebui făcut în weekend”, a remarcat Swadas.

Un ultim sfat? Ar trebui să evitați să vă planificați finanțele sub stres și să anticipați exact ce se va întâmpla în legătură cu retragerile mari.