Victor Ponta a susținut că salariile și pensiile au scăzut recent cu 7,8% fără ca populația să fie informată direct. Fostul premier a acuzat Guvernul că majorează taxele și impozitele, dar nu reduce cheltuielile pentru partide și clientela politică.

El a criticat toate formațiunile politice majore, spunând că USR este preocupat de Ion Iliescu, PSD de Ministerul Transporturilor și funcția de președinte al Camerei Deputaților, PNL de subordonarea față de USR, iar UDMR își menține poziția favorabilă. Ponta a afirmat că România se află într-o situație dificilă, fără o conducere reală, și a amintit de nivelul inflației din perioada 2013-2015.

„Tocmai au scăzut toate salariile și pensiile cu 7,8% – fără ca cineva să vă spună direct! Guvernul mărește taxele și impozitele, dar nu se atinge de banii partidelor și ai clientelei șefilor de partide. USR moare de grija lui Ion Iliescu. PSD moare de dragul Ministerului Transporturilor și al funcției de președinte al Camerei Deputaților. PNL moare pentru că este condus de USR. UDMR este bine, ca întotdeauna. România, pe valurile furtunii – fără nimeni la cârmă! Am pus și poză cu inflația în 2013 – 2015 ( mulțumesc BTI)! Era rău – noroc că ați salvat Țara și atunci”, a scris el pe Facebook.

Amintim că rata inflației înregistrată de la începutul anului, calculată pentru intervalul iulie 2025 față de decembrie 2024, a fost de 5,8%. Conform datelor transmise de Institutul Național de Statistică (INS), în luna iulie 2025, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, rata anuală a inflației a ajuns la 7,8%.

În luna iulie 2025, indicele prețurilor de consum a înregistrat o creștere de 2,68% față de luna iunie 2025, iar indicele armonizat al prețurilor de consum a fost mai mare cu 1,35% în aceeași perioadă.

De la începutul anului, respectiv în intervalul iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024, rata inflației a ajuns la 5,8%. În raport cu iulie 2024, rata anuală a inflației din iulie 2025 a fost de 7,8%. Totodată, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025), comparativ cu perioada august 2023 – iulie 2024, s-a situat la 5,3%.

În luna iulie 2025, rata anuală a inflației, calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), a fost de 6,6% față de aceeași lună din 2024. Rata medie a modificării prețurilor de consum din ultimele 12 luni, respectiv intervalul august 2024 – iulie 2025 comparativ cu perioada august 2023 – iulie 2024, determinată pe baza IAPC, s-a situat la 5,4%. Mai multe puteți citi aici.