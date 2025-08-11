Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, criticând în termeni extrem de tranșanți deciziile legate de noi taxe și impozite, dar și planurile privind controlul asupra Pilonului II de pensii. Într-o intervenție la România TV, Ponta a avertizat că actualul Executiv ar comite „o mare greșeală” dacă va interveni asupra fondurilor private de pensii, bani care, susține acesta, nu aparțin statului.

„În fiecare zi constatăm că toate că așa-zisele măsuri de austeritate, măsuri de reducere a cheltuielilor nu s-au făcut de la partidele politice, nu s-au făcut de la sinecurile politice. Absolut toate se fac de la noi, s-au tăiat bursele copiilor români, s-a mărit TVA-ul pentru firmele românești, s-au impozitat mai mult pensiile pensionarilor români, iar acum, această idee foarte prost venită, nu știu în ce context, cu reglementarea pensiilor private. Vreau să înțeleagă toată lumea: pensiile private sunt ale noastre, nu are statul nicio treabă cu niciun leu de acolo. Nu a pus statul român niciun ban!”, a declarat fostul premier.

Ponta a subliniat că peste 8 milioane de români contribuie la Pilonul II și că acești bani sunt echivalenți cu economiile personale din conturile bancare, nefiind fonduri provenite de la bugetul de stat.

„Este o mare greșeală! Ei tot vin și iau de acolo… Nu are ce să decidă Guvernul pentru noi. E un jaf, practic, din buzunarul românilor”, a afirmat acesta.

Fostul lider al PSD a atras atenția și asupra creșterii accelerate a datoriei externe, acuzând Guvernul Bolojan că împrumută masiv fără ca banii să rămână în țară.

„După primele șase luni, Guvernul României s-a mai împrumutat cu 13,4 miliarde de euro, plus dobânzi, aproape 15 miliarde de euro. Dacă din șase luni înmulțiți cu tot anul – 30 de miliarde de euro. Acești 30 de miliarde pe care îi pierdem anul acesta nu sunt bani care rămân în România… Sunt bani care pleacă din România. Noi nu doar că sărăcim, dar îi îmbogățim pe cei din afara țării sub diverse forme”, a acuzat Victor Ponta.

Confederația Națională Patronală „UGIR-1903” acuză Guvernul că încalcă drepturi patrimoniale garantate prin Constituție și legislația europeană, prin modificările propuse la sistemul pensiilor private obligatorii (Pilonul II). Organizația susține că schimbările afectează contribuțiile deja acumulate și se aplică retroactiv, în lipsa unei consultări reale cu cei vizați.

Potrivit UGIR-1903, Pilonul II reprezintă „bani privați, nu ajutor social” – fonduri provenite direct din salariile participanților, administrate privat, și asupra cărora fiecare contribuabil are drept de proprietate exclusiv. Confederația invocă Legea nr. 411/2004 și articolele constituționale și europene care protejează proprietatea privată, subliniind că actuala propunere guvernamentală restricționează accesul la aceste fonduri, în contradicție cu principiul neretroactivității legii.

Guvernul pregătește modificări ce ar limita retragerea la 25% din suma acumulată, restul urmând să fie plătit în tranșe lunare. Patronatul respinge justificarea Executivului privind exemple similare din alte state, arătând că legislația românească inițială nu prevedea astfel de limitări și că beneficiarii au semnat contracte în baza acelor condiții.

Reprezentanții UGIR-1903 avertizează că orice schimbare impusă fără acordul participanților sau fără o despăgubire echivalentă ridică probleme de constituționalitate și compatibilitate cu dreptul european. Mai mult aici.