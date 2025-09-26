Compania aeriană Fly Lili și administratorul acesteia, Jurgen Faff, au transmis vineri, 26 septembrie, un comunicat prin care dezmint categoric informațiile vehiculate în spațiul public referitoare la implicarea lor în plecarea lui Horațiu Potra din România către Dubai.

Reprezentanții companiei au subliniat că Fly Lili nu a operat niciodată zboruri spre sau dinspre Dubai și au calificat drept „complet false și lipsite de orice fundament” acuzațiile potrivit cărora aeronavele companiei ar fi fost puse la dispoziția lui Potra.

În același document, conducerea Fly Lili a respins ideea că ar exista vreo relație de prietenie sau colaborare între Jurgen Faff și Horațiu Potra, precizând că o astfel de legătură „nu a existat și nu există”. Potrivit companiei, speculațiile lansate în spațiul public nu pot fi probate, pentru simplul motiv că între cei doi nu există nicio relație personală sau profesională.

Fly Lili a explicat și situația zborurilor către Congo, menționând că ultima cursă către această destinație a fost operată la 7 ianuarie 2025 și că toate zborurile au fost conforme cu legislația în vigoare. De altfel, compania a reamintit că și alți operatori aerieni români au derulat curse similare, iar acest lucru nu reprezintă o încălcare a legii.

Reprezentanții Fly Lili au reiterat că aeronavele companiei operează exclusiv curse civile de pasageri, pe rute din și către Europa și Tel Aviv, toate acestea fiind vizibile și verificabile în timp real pe platforma internațională FlightRadar. De asemenea, au precizat că activitatea operatorului nu a fost marcată de incidente de securitate, toate zborurile fiind autorizate și supravegheate de autoritățile competente.

În privința situației financiare, Fly Lili a arătat că întârzierile la plata contribuțiilor salariaților sunt deja în curs de eșalonare, fiind depuse rapoarte de evaluare a bunurilor și garanții suficiente la ANAF. Conducerea companiei a subliniat că dificultățile financiare nu reprezintă evaziune sau sustragere de la obligațiile legale, ci rezultatul pierderilor înregistrate în 2024 la baza operațională din Brașov.

Fly Lili și Jurgen Faff au reafirmat angajamentul față de aviația civilă, de respectarea strictă a cadrului legal și de protejarea reputației companiei. De asemenea, și-au rezervat dreptul de a folosi toate mijloacele legale pentru a combate informațiile false și pentru a asigura partenerii și autoritățile că își vor onora în continuare toate obligațiile contractuale și fiscale.