Horațiu Potra a fost reținut încă din weekend la solicitarea autorităților române. Conform informațiilor, există o cooperare strânsă între autoritățile din România și cele din Emiratele Arabe Unite pe mai multe niveluri. De asemenea, potrivit rechizitoriului procurorilor, și fiii lui Potra se află în prezent în afara țării.

România desfășoară în prezent negocieri cu autoritățile din Emirate pentru extrădarea lui Horațiu Potra în țară.

Potrivit Antena 3 CNN, Potra a încercat să se refugieze în Rusia, unde intenționa să solicite azil politic. În Emirate, liderul mercenarilor s-ar fi întâlnit cu diplomați ruși, în timp ce autoritățile române au transmis ultimele date partenerilor din Dubai.

Potra este trimis în judecată împreună cu Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat. Procurorul General al României, Alex Florența, a declarat marți, într-o conferință de presă dedicată războiului hibrid desfășurat de Moscova în România, că autoritățile române dețin informații certe potrivit cărora Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia.

Procurorul general a menționat că, deși Potra nu a depus încă oficial cererea de azil, „în această perioadă a făcut demersuri” în acest sens.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată marți pentru tentativă de lovitură de stat, alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Mercenar, contractor și om de afaceri, Potra este considerat al doilea cel mai influent român în Africa, cu legături și în țări arabe, și cunoscut ca lider al unei grupări paramilitare puternice.

El a fost trimis în judecată pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică. De asemenea, fostul soldat în Legiunea Franceză este unul dintre cei mai căutați români și reprezintă figura centrală în cazul legat de candidatura lui Călin Georgescu.

În februarie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a emis mandate de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Horațiu Potra, al fiului său Dorian și al fratelui său, Alexandru Potra, fiind acuzați de infracțiuni grave, inclusiv acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și manipularea ilegală a materiilor pirotehnice.