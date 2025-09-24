Bolojan a declarat că se așteaptă ca Guvernul să fi respectat normele constituționale în elaborarea proiectelor și că decizia Curții Constituționale va veni conform propriei evaluări. El a precizat că nu se gândește în prezent la demisie, ci la menținerea stabilității politice, adăugând că, dacă va lua o astfel de decizie, o va anunța public, fără a fi nevoie de speculații sau întrebări la fiecare conferință.

„În mod evident și aceasta este așteptarea mea fiindcă Guvernul a întocmit aceste proiecte respectând normele constituționale, așteptăm decizia, dar Curtea se va pronunța cum consideră de cuviință. Am văzut discuții legate de demisie, dar nu la asta mă gâmdesc acum, mă gâmdesc cum să ieșim la liman, stabilitatea politică este imprtantă. Dacă voi lua această decizie, voi anunța eu public, nu e nevoie să mă întrebați sau să speculați la fiecare conferință”, a spus Bolojan.

Întrebat miercuri dacă poate confirma arestarea mercenarului Horațiu Potra, premierul României, Ilie Bolojan, a evitat să ofere un răspuns direct.

„Nu am alte informații. Orice cetățean care este dat în urmărire urmează procedurile standard. Ministerul Justiției urmează să facă demersurile”, a spus Ilie Bolojan, în conferința de presă de la guvern de miercuri.

Când a fost presat de reporter să confirme sau să infirme arestarea mercenarului Horațiu Potra, Bolojan a răspuns concis: „Nu pot face alte declarații”.

Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie decizia privind legea care reglementează pensiile de serviciu. În cadrul ședinței de miercuri, judecătorii CCR au respins obiecțiile de neconstituționalitate referitoare la Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Curtea a decis amânarea pentru 8 octombrie a sesizărilor privind neconstituționalitatea mai multor acte normative, inclusiv legea de modificare și completare a reglementărilor din domeniul pensiilor de serviciu, actele legislative ce stabilesc măsuri în domeniul sănătății, legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice și modificările aduse Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Obiecțiile de neconstituționalitate formulate împotriva Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome au fost respinse.