Incidentul a afectat magazine de dimensiuni variate, inclusiv lanțuri mari precum Kaufland și DM, dar și puncte de vânzare mai mici. În unele locații, clienții au găsit afișe prin care erau informați că plata cu cardul nu este posibilă.

La DM, mesajul afișat spunea: „Momentan plata cu cardul nu este posibilă. Ne cerem scuze! Mulțumim!”. Situația a creat dificultăți pentru cumpărători, care au fost nevoiți să recurgă la numerar.

Defecțiunea a fost resimțită mai ales de utilizatorii serviciului 24pay, care nu a funcționat în jurul orei 14:00, timp de aproximativ 30 de minute. Majoritatea comercianților afectați foloseau POS-uri furnizate de Banca Transilvania.

Un client a declarat pentru Fanatik că „a fost o problemă la plata cu cardurile” și că situația ar fi fost mai vizibilă în zone unde sunt predominante POS-urile BT.

„A fost/este o problema la plata cu cardurile. Înțeleg că au cei mai mulți POS-uri de la Transilvania”, a declarat acesta.

La o patiserie din zona Republica a Capitalei, o angajată a confirmat că „nici la noi nu s-au făcut tranzacții pentru ceva timp”, menționând că problema părea deja rezolvată la momentul interviului.

„Am observat și eu această situație. Nici la noi nu s-au făcut tranzacții pentru ceva timp. Nu știu exact cât. Acum văd că merge”, a spus angajata.

Reporterii Fanatik au testat plățile în același magazin, reușind să finalizeze tranzacția, ceea ce a arătat că defecțiunea a fost una temporară.

Pentru a clarifica situația, Fanatik a contactat Banca Transilvania. Purtătorul de cuvânt al instituției a transmis că „cardurile și ATM-urile BT au funcționat cu intermitențe câteva minute, însă acum situația a revenit la normal”. Informația a fost publicată și pe pagina oficială de Facebook a băncii.

„Cardurile și ATM-urile BT au funcționat cu intermitențe câteva minute, însă acum situația a revenit la normal. Acestea sunt informațiile pe care le avem acum”, au spus reprezentanții BT.

Deși serviciile au fost restabilite rapid, cauza exactă a defecțiunii nu a fost explicată. Clienții nu au primit nicio explicație clară cu privire la motivul pentru care plățile electronice, inclusiv rețeaua 24pay, nu au fost funcționale.