Una dintre cele mai neplăcute situații pentru o persoană care vrea să scoată sau să depună bani la un bancomat este reținerea cardului.

Acest lucru poate avea mai multe cauze. Cea mai comună este introducerea codului PIN în mod greșit de trei ori. Dacă introduceți un alt PIN decât cel al cardului de trei ori consecutiv, aparatul va reține imediat cardul, pentru a preveni fraudele sau situațiile în care acesta a fost furat de cineva, care încearcă apoi să-l golească de bani.

O altă posibilitate este expirarea perioadei de valabilitate. Trebuie să fiți foarte atenți la data de expirare înscrisă pe card. Banca vă anunță și ea, în cele mai multe cazuri, despre apropierea acestei date. În caz că o depășiți, riscați inclusiv ca bancomatul să vă rețină cardul.

Banca poate reține un card la ATM și în cazul în care detectează anumite activități pe care le consideră suspecte. În fine, există și posibilitatea nefericită ca respectivul bancomat să aibă o defecțiune de moment, care să ducă la blocarea cardului.

Iată ce proceduri trebuie să urmați, dacă sunteți clientul acestor bănci din România și vă regăsiți în situația descrisă mai sus.

Clienții BCR sunt îndemnați să contacteze Contact Center-ul instituției bancare sau să se prezinte personal la orice unitate BCR, pentru soluționarea problemei.

Numărul de telefon este*2BCR (*2227), număr cu tarif normal, disponibil 24/7 pentru card și internet banking sau Luni-Duminică, 08-22:00, pentru orice informații despre produse bancare, transmite BCR.

În caz că ești client al BRD și ți se blochează cardul în bancomat, trebuie să apelezi la personalul băncii pentru instrucțiuni sau să suni la MyBRD Contact : (021) 302.61.61, 0800.803.803 sau *BANCA (*22622).

Clienții dispun de maximum:

30 de secunde pentru a retrage cardul după încheierea tranzacţiei, altfel ATM-ul îl va reţine.

27 de secunde pentru ridicarea numerarului. Din motive de siguranţă, după acest interval de timp, banii vor fi reţinuţi de către ATM. În acest caz, pentru recuperarea sumei, adresează-te oricărei unităţi BRD, unde vei completa formularul „Aviz refuz de plată”.

Din motive de securitate, după a treia introducere eronată a PIN-ului, cardul va fi blocat. În acest caz, poţi merge la orice Agenţie BRD sau poţi apela serviciul MyBRD Contact la numerele (021) 302.61.61, 0800.803.803 sau *BANCA (*22622) pentru deblocarea codului PIN.

Clienții CEC Bank trebuie să urmeze următorii pași: dacă este vorba de un card CEC Bank, adresează-te celei mai apropiate unități CEC Bank. Dacă este un card emis de altă bancă, adresează-te băncii emitente pentru ca aceasta să solicite către CEC Bank deblocarea cardului.

Poți trimite solicitarea și pe formularul de contact dedicat, pus la dispoziție de către CEC Bank.

Clienții Raiffeisen Bank sunt îndemnați să sune gratuit la următoarele două numere de mai jos, disponibile 24/7 sau să se deplaseze în cea mai apropiată agenție pentru a sesiza blocarea cardului în bancomat:

*2000, număr cu tarif normal, apelabil în orice rețea mobilă din România,

004 021 306 3002, număr cu tarif normal, apelabil din orice rețea din România sau din străinătate.

Dacă ai card la Banca Transilvania sau ți-a rămas cardul blocat într-un bancomat al BT, iată ce trebuie să faci. Mergi la unitatea BT de care aparține ATM-ul sau la cea mai apropiată agenție BT sau poți apela la numerele de telefon:

0264 308 028 sau *8028 (apelabile din România)

0264 303 003 (apelabil din străinătate)

Alternativ, poți accesa și pagina pagina „Call Center”, unde poți vedea în timp real câți clienți discută deja telefonic cu reprezentanții BT, câte persoane au sunat și așteaptă să fie preluate, respectiv care este timpul mediu de așteptare pentru a intra în legatură cu reprezentanții BT.

În cazul în care cardul este reținut la bancomatul unei alte bănci, cei de la BT transmit că trebuie să îți recuperezi cardul de la banca deținătoare a bancomatului, deci trebuie să contactezi banca respectivă și să verifici în ce condiții îți returnează cardul.

Clienții ING Bank trebuie să știe că introducerea de cinci ori consecutiv a unui cod PIN eronat, inclusiv atunci când utilizează PIN-ul împreună cu Token-ul sau introducerea de cinci ori consecutiv a Codului de Activare eronat, poate determina blocarea Cardului și a Token-ului (dacă este cazul) și, după caz, reținerea Cardului în Terminal sau de către operatorul de la Terminal.

Utilizatorul poate solicita deblocarea Cardului prin apelarea liniei MyLine: 031 406 24 64 (disponibilă 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână).