Partidul AUR, al cărui președinte este George Simion, a informat printr-un comunicat de presă că a depus o plângere penală, după ce liderul formațiunii ar fi fost ținta unor amenințări venite pe rețelele sociale, ca urmare a participării sale la mitingul anti-imigrație desfășurat la Londra.

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a emis un comunicat oficial ca reacție la apariția în spațiul public a unor amenințări cu moartea îndreptate către George Simion.

„Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituției României.

Această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii. Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale”, transmite IGPR.

AUR a publicat un comunicat în care a acuzat „extrema stângă” din România că a răspândit amenințări împotriva liderului său, George Simion, precizând totodată că a depus plângere penală împotriva persoanelor care au instigat la ură și violență.

„Extrema stângă din România și-a dat din nou arama pe față. În urma participării președintelui AUR, George Simion, la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra (Free Speech Festival), cel mai mare eveniment dedicat libertății, drepturilor și suveranității organizat vreodată în capitala Marii Britanii, acesta a fost ținta unui val de amenințări odioase pe rețelele de socializare.

Cei care se pretind „apărători ai democrației” au ajuns să celebreze moartea. Au scris, fără pic de rușine, că George Simion ar trebui „să pățească la fel ca Charlie Kirk”, activistul american pro-libertate ucis cu sânge rece acum câteva zile. S-au găsit indivizi care au vorbit despre lunetiști, care au spus „unde n-ar da Dumnezeu” sau au cerut, pur și simplu, eliminarea fizică a unui lider politic ales de peste cinci milioane de români.

Acești indivizi care se bucură de asasinarea unui tânăr de 31 de ani, tată a doi copii, ar fi în extaz dacă George Simion ar avea aceeași soartă, dacă fiecare lider suveranist din Europa ar fi redus la tăcere, ca într-un plan de epurare politică în care vocile incomode sunt eliminate una câte una. Suntem în fața unui război spiritual: binele contra răului, libertatea contra tăcerii impuse prin frică.

AUR a depus plângere penală împotriva tuturor celor care au incitat la ură și violență. Nu vom accepta ca România să devină un spațiu unde libertatea de exprimare se plătește cu viața. Cerem autorităților să își facă datoria, să ancheteze aceste instigări criminale și să dea un semnal clar: în România anului 2025 nu se moare pentru idei politice. Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale.

În numele libertății, al democrației și al celor care cred în Dumnezeu și în suveranitatea poporului român, vom merge până la capăt. Pentru că nu există cale de mijloc între lumină și întuneric”, a transmis partidul AUR.