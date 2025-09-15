Chiar dacă în luna mai Călin Georgescu spusese că se retrage din politică, el a revenit în atenția publicului și a reluat discursurile și aparițiile politice pentru un anumit grup de oameni. Numele lui a fost menționat pentru preluarea partidului politic AUR sau chiar pentru un proiect politic nou, mai ales că în anul 2023 fusese ales lider al Partidului Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor, funcție din care a demisionat ulterior.

Într-una dintre ultimele apariții, Georgescu a spus că „zidul Parisului a căzut” și că „valurile de furie vor ajunge curând la București, trecând prin Berlin, Bruxelles și Chișinău”. El a acuzat că nedreptatea a devenit lege și că România este condusă de „o clică de oameni străini și privilegiați” care au transformat țara într-un „loc al disperării”. Analiștii politici spun că mesajele lui urmăresc să atragă oamenii nemulțumiți și să câștige voturile celor dezamăgiți, încercând să unească atât persoane obișnuite, cât și luptători antisistem.

Consultantul politic Cristian Andrei, fondator al Agenției de Rating Politic, a explicat că Georgescu nu va renunța la politică și chiar va încerca să-l detroneze pe George Simion.

El a precizat că, având resursele și sprijinul care i s-au adunat după noiembrie, Georgescu nu putea să renunțe. Va fi o competiție puternică pe segmentul populist, iar actualii lideri de acest tip reprezintă doar prima versiune. Georgescu ar putea fi o „versiune 1.5”, mai ales la nivel de discurs, dar există un teren larg pentru a câștiga întâietatea în rândul electoratului dezamăgit, pe care partidele tradiționale l-au ignorat sau nu știu să-l atragă.

Cristian Andrei a mai spus că, dacă nu apar alți lideri populisti care să-i stea în cale și fără obstacole legale, Georgescu ar putea să candideze din nou la alegerile viitoare și să adune acest electorat dezamăgit, punând sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani.

Tribunalul București a decis, joia trecută, ca Georgescu să rămână sub control judiciar. Contestația depusă de Georgescu a fost respinsă ca nefondată, iar decizia este definitivă, potrivit portalului instanței. Instanța a obligat totodată contestatorul la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.