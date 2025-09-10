Camera Deputaților a respins miercuri inițiativa legislativă propusă de AUR și S.O.S. România, care urmărea restrângerea atribuțiilor Curții Constituționale în ceea ce privește procesul electoral pentru alegerea președintelui. Propunerea a venit în contextul discuțiilor legate de anularea alegerilor prezidențiale.

Cele două formațiuni politice au solicitat modificarea Legii nr. 47/1992, care reglementează funcționarea Curții Constituționale.

Votul din plen a înregistrat 206 opțiuni „pentru” respingerea proiectului, 80 de voturi „împotrivă” și 11 abțineri, astfel că propunerea nu a trecut.

Documentul propus stipula că rolul Curții Constituționale este de a superviza desfășurarea alegerilor prezidențiale și de a valida rezultatele acestora, cu respectarea strictă a prevederilor legale și constituționale. În plus, proiectul introducea condiții mai stricte privind invalidarea rezultatelor. Astfel, „invalidarea oricărui tur se poate face numai în baza unei contestații temeinic motivate și pentru motive constând în fraude grave, nefiind posibilă atât revenirea asupra hotărârii pronunțate, cât și invalidarea din oficiu a întregului proces electoral după validarea unui tur de scrutin”.

George Simion, liderul AUR, a avut o reacție critică la decizia deputaților, vizând direct pe Nicușor Dan: „președintele numit, Nicușor Dan, trebuie să dea seama pentru felul în care prezintă public dovezile despre anularea alegerilor”.

El a mai adăugat: „Ați ales să mențineți Curtea Constituțională în procesul electoral la alegerile prezidențiale. Ați respins acest proiect de lege al opoziției după cum astăzi, în Parlament, în ciuda afirmațiilor pompoase ale Alinei Gorghiu, ați ales să puneți gunoiul sub preș cu privire la hărțuirea sexuală a studentelor”.

În continuare, deputatul a spus: „Astăzi, un om care a câștigat alegerile este chemat la IPJ pentru controlul judiciar (…), asta este forma voastră de a opri orice reformă în statul român. (…) Președintele numit, Nicușor Dan, trebuie să dea seama pentru felul în care prezintă public dovezile despre anularea alegerilor. Le-ați văzut cu toții, nu?”

Senatul urmează să decidă

Fiind cameră decizională în acest caz, Senatul va avea ultimul cuvânt asupra proiectului. Rămâne de văzut cum vor vota senatorii în privința acestei propuneri legislative.