O nouă exagerare, ca să nu spun minciună, se propagă printre români. M-au contrariat nu reacțiile entuziaste ale celor care sunt în tabăra Georgescu, ci tăcerea. În absența unei reacții oficiale, am căutat să citesc exact ce au spus americanii acolo. Ce scrie cu adevărat în Raportul privind Drepturile Omului, elaborat de Departamentul de Stat al SUA, a scris Dan Andronic pe evz.ro.

Iată traducerea fragmentului: „Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, hotărând că «multiplele nereguli și încălcări ale legislației electorale … au compromis transparența și corectitudinea campaniei electorale», ridicând suspiciuni cu privire la corectitudinea desfășurării alegerilor. Această decizie a fost criticată de unii ca fiind o restricție nejustificată asupra discursului politic. Decizia Curții Constituționale a prezentat alegerile ca fiind influențate în mod excesiv de o operațiune rusească de informare pe rețelele de socializare, însă observatorii independenți au sugerat că campania pe rețelele de socializare în cauză a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc. În țară era programat să se repete primul tur al alegerilor prezidențiale în mai 2025”.

Ce observații se pot face pe textele preluate de alte agenții de presă? În primul rând o traducere deficitară a textului din limba engleză. După părerea mea, cheia stă în această frază: The Constitutional Court’s decision portrayed the election as having been UNDULY influenced by a Russian information operation on social media, but independent observers suggested that the social media campaign in question was an organic election activity by a Romanian political party.

Ea a fost tradusă astfel: „Decizia Curţii Constituţionale a prezentat alegerile CA FIIND INFLUENŢATE ÎN MOD NEJUSTIFICAT DE O OPERAŢIUNE DE DEZINFORMARE RUSĂ pe reţelele de socializare, dar observatori independenţi au sugerat că campania de pe reţelele de socializare în cauză a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc”.

O traducere cu toporul, cu ajutorul AI. De ce? UNDULY, nu înseamnă numai NEJUSTIFICAT, ci și EXCESIV, adică PESTE MĂSURĂ, ÎNTR-UN MOD EXAGERAT.

Dacă aplică al doilea sens al termenului vom vedea că fraza își schimbă sensul dat de cei care doresc să spună că Departamentul de Stat ne critică:

Decizia Curții Constituționale a prezentat alegerile ca fiind influențate în mod EXCESIV/EXAGERAT de o operațiune rusească de informare pe rețelele de socializare, însă observatorii independenți au sugerat că campania pe rețelele de socializare în cauză a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc.

După cum operațiunea rusească nu putea fi de INFORMARE, ci de DEZINFORMARE. Dar aici putem spune că au scris unii care nu înțeleg diferența. Mult mai logică este o astfel de traducere.

Cu alte cuvinte, SUA constată controversa, nu „bate în cuie” eticheta de ingerință, ci prezintă ambele puncte de vedere. Nu trage o concluzie, ci prezintă un text elaborat prudent. Fără fi așa o cum prezintă unii, o condamnare a deciziei CCR.

Dacă citim și ultima parte, cu în țară urmau să fie organizate alegeri ne dăm seama că formularea este veche. Între timp s-au făcut alegeri…

Îmi dau seama că pentru analiștii dornici de senzațional o asemenea explicație este inutilă. Le strică tot eșafodajul pro-Călin Georgescu.