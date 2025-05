Alegerile prezidențiale s-au încheiat, însă ecourile lor abia încep să tulbure apele vieții politice românești. Nicușor Dan, deși câștigătorul competiției, pare să fi trezit mai degrabă un val de resemnare decât de speranță. În cadrul podcastului „Hai live cu Turcescu” din 19 mai, Robert Turcescu, Mirel Curea și Dan Andronic au pus degetul pe rană, analizând lucid contextul complicat și sentimentele contradictorii care însoțesc acest rezultat electoral.

Încă din primele minute ale emisiunii Hai live cu Turcescu, atmosfera a fost una apăsătoare. Robert Turcescuu a mărturisit că nu a avut deloc chef de podcast, simțindu-se chiar rău fizic. Jurnalistul a explicat că a pus mult suflet în ideea unei schimbări reale, nu neapărat în victoria unui politician anume.

„Nu aveam chef de podcastul ăsta. M-am trezit…Am o stare chiar de rău fizic. Vorbesc serios. Știu, sunt fraier. Toată viața mea am fost fraier, că pun patimă, pun suflet la un moment dat”, a spus Robert Turcescu.

Cuvintele sale trădează o dezamăgire profundă, resimțită nu doar personal, ci și în numele unui segment larg de alegători care sperau într-o schimbare autentică.

Analistul politic și jurnalistul Dan Andronic a intervenit cu o doză de realism dur. Acesta consideră că victoria unui politician nu trebuie confundată cu o schimbare reală.

În viziunea sa, emoția politică este adesea înșelătoare, iar implicarea afectivă în proiecte politice duce inevitabil la frustrări.

Robert Turcescu: „Nu am pus suflet în victoria lui Simion. Am pus suflet în ideea unei schimbări. Adică mi-am dorit foarte mult să se întâmple o schimbare, o schimbare care să trezească la un moment dat toată, tot mucegaiul ăsta care, să se măture tot mucegaiul.”

Andronic a comparat actuala atmosferă cu momente similare din anii ’90, evocând entuziasmul naiv de atunci și dezamăgirea care a urmat. Experiențele personale și politice trăite în perioada tranziției îi oferă un punct de vedere pesimist, dar ancorat în realitate.

Cei trei jurnaliști au intrat într-o dezbatere privind sursa adevăratei schimbări. În timp ce Turcescu a susținut că uneori inițiativa poate veni și de la nivelul președintelui, Andronic a contrazis ideea, insistând că adevărata reformă trebuie să pornească din societate.

„Schimbarea…Am trăit momentele astea. Poate tu ești mai tânăr. Eu am văzut și în 92 și în 96. Am văzut pe remea aia ce înseamnă să…Eu pe vremea aia eram militant, ce fac ăștia e pistol cu apă…pentru Emil Constantinescu și am suferit dezamăgirea după ce a ieșit Emil Constantinescu, președinte. O dezamăgire care era dată de naivitatea noastră nu neaparat de acțiunile lui. Acțiunile lui erau în concordanță cu ceea ce face un președinte.

În 92 a fost trauma, pentru că atunci toată lumea își dorea să schimbe România și să facă o schimbare pe o altă direcție. trebuia să începem cu dreptul și noi am început cu stângul și asta ne-a costat cam 10 ani de dezvoltare.

Ăsta a fost contextul istoric, dar ce vreau să spun că ideea asta…că văd multe, mulți ziariști pe Facebook care spun că domle’ că a venit lumina, că ce s-a întâmplat, că visul a căpătat contur…ăia care au câștigat. Pentru ăilalți e „îmi bag picioarele, nu mai votez, nu mai fac, nu mai dreg ”. De asta spun să nu pui suflet în victoria unui politician.

Îți spun de ce! Pentru că victoria unui politician nu înseamnă schimbare. Schimbarea dacă e, pleacă de la fiecare dintre noi”, a replicat Dan Andronic.

Robert Turcescu: „Ăsta e un clișeu. Cum? Pleacă de la fiecare în ce sens?”

Dan Andronic: „Tu crezi că pleacă de la nivelul preșdintelui schimbarea?”

Robert Turcescu: „Da, uneori poate să plece și de la un președinte, și de acolo, da”

Dan Andronic: „De la un președinte care nu are decât 20 și ceva la sută în spate? Cum? De la tine am alte pretenții de analiză (…) Trebuie să gândești rațional…cu mintea, nu cu inima. Bine, nici nu aveam acuma vreunul de care să zic că sunt îndrăgostit”