Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) a decis, sâmbătă seară, ca blocul din Sectorul 5 afectat de explozia produsă vineri dimineață să fie dezafectat, după ce raportul tehnic a confirmat că imobilul prezintă avarii grave și nu mai poate fi folosit în siguranță.

Măsurile urgente de intervenție vor fi coordonate de Primăria Capitalei, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Primăria Sectorului 5. Totodată, toți locatarii afectați beneficiază de cazare la hotel timp de până la șapte zile, iar ulterior vor fi analizate soluțiile pentru relocare pe termen lung.

Prefectul municipiului București, Andrei Nistor, a convocat sâmbătă Comitetul Municipiului pentru Situații de Urgență, în urma concluziilor prezentate în raportul tehnic privind starea imobilului din strada Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2.

Documentul a arătat că deflagrația a provocat avarii grave atât la elementele structurale, cât și la cele nestructurale ale clădirii, făcând imposibilă utilizarea în continuare a imobilului. Specialiștii au avertizat că acesta prezintă un risc major pentru locatari, dar și pentru persoanele aflate în apropiere.

În consecință, CMBSU a dispus ca Primăria Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Sectorul 5 să intervină de urgență pentru punerea în siguranță a amplasamentului, dezafectarea imobilului și refacerea domeniului public și privat afectat.

Măsurile includ demontarea elementelor structurale instabile, cum ar fi balcoanele, pereții și planșeele, împrejmuirea și susținerea provizorie a zonei, precum și pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare. Prefectura a precizat că toate aceste operațiuni vor fi realizate cu respectarea normelor legale și sub coordonarea autorităților tehnice.

Sectorul 5 va asigura, la rândul său, lucrările de siguranță la Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, situat în apropierea locului exploziei, precum și refacerea infrastructurii educaționale și a utilităților, astfel încât activitatea didactică să poată fi reluată fără riscuri.

Municipiul București va oferi asistență juridică proprietarilor din imobilul avariat, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială a Capitalei, va sprijini operațiunile de recuperare a bunurilor esențiale din apartamentele afectate, în măsura în care accesul va fi permis după finalizarea anchetei penale și a verificărilor tehnice. Modalitatea de acces va fi stabilită ulterior de ISU și Inspectoratul în Construcții.

În discuțiile purtate sâmbătă între prefectul Andrei Nistor, primarul general interimar al Capitalei și locatarii scării afectate, s-au identificat soluții de sprijin pentru cei care au rămas fără locuință. Direcția de Asistență Socială a Capitalei va deconta chiria pentru apartamentele închiriate, va colabora cu ONG-uri pentru identificarea unor soluții locative și va pune la dispoziție apartamente din fondul locativ al municipalității.

Totodată, Administrația Străzilor București, cu sprijinul Companiei Municipale Parking București și sub coordonarea Poliției, va ridica și transporta autoturismele avariate din zonă. Vehiculele vor fi depozitate temporar în spațiile Societății de Transport București (STB) până la finalizarea formalităților legale.

După încheierea anchetei și a expertizei tehnice, autoritățile vor analiza posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranță în locuințele lor.