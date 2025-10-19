Două explozii separate de aproape un deceniu, unite de același scenariu al neglijenței și al gazelor scăpate

Explozia produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje din București a trezit amintirea unei tragedii similare petrecute la Iași, în vara anului 2016. Atunci, un imobil de pe strada Theodor Văscăuțeanu a fost distrus aproape complet de o deflagrație puternică, soldată cu morți, răniți și zeci de familii evacuate.

Ambele evenimente par să fi avut un punct comun: mirosul de gaz simțit înainte de explozie, dar ignorat sau neinvestigat la timp.

Pe 1 august 2016, liniștea cartierului de vest al Iașiului a fost spulberată de o bubuitură uriașă. Un bloc cu patru etaje, situat pe strada Văscăuțeanu nr. 8, a devenit în câteva secunde o ruină. Deflagrația s-a produs la subsolul imobilului, transformând întreaga clădire într-un pericol pentru locatari.

Potrivit anchetei, unul dintre locatari, care deținea un apartament la parter, coborâse în boxă pentru a verifica ceva. În momentul în care „a aprins lumina”, s-a produs explozia devastatoare. Bărbatul a murit pe loc, la fel și soția sa, care se afla în camera de deasupra boxei. Alte 11 persoane au fost rănite, unele grav, iar 23 de oameni se aflau în clădire la momentul tragediei.

Martorii au relatat că explozia a fost urmată de o flacără uriașă și de prăbușirea pereților interiori. „Am crezut că s-a prăbușit tot blocul. Ușile au zburat, ferestrele s-au spart, iar mirosul de gaz era peste tot”, povestea unul dintre locatari la vremea respectivă.

La scurt timp după incident, mai mulți locatari din blocul C2 au afirmat că „în ultima perioadă se simțea miros de gaz” în interiorul și în jurul imobilului. Oamenii au spus că au sesizat problema informal, dar nu s-a luat nicio măsură concretă.

Reprezentanții E.ON, compania responsabilă de distribuția gazului, au declarat atunci că nu existau sesizări oficiale privind eventuale scăpări de gaze în zonă. Ulterior, ancheta a confirmat însă că deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze în subsol, provenite dintr-o conductă stradală fisurată.

În urma exploziei, apartamentele de la parter au fost complet distruse, iar autoritățile au dispus evacuarea de urgență a întregii clădiri. Expertizele tehnice au arătat că fundația și structura de rezistență fuseseră grav compromise.

„Blocul risca să se prăbușească în orice moment”, au declarat atunci reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Timp de luni întregi, zona a fost izolată, iar locatarii și-au pierdut toate bunurile.

După mai bine de un an de negocieri și evaluări, compania Delgaz Grid, distribuitorul de gaz din grupul E.ON, a achitat despăgubiri cuprinse între 75.000 și 85.000 de euro pentru fiecare familie afectată.

Delgaz Grid a cumpărat întregul bloc pentru aproximativ 1,25 milioane de euro, devenind proprietarul imobilului avariat. Compania a recunoscut responsabilitatea civilă și a acoperit toate pagubele materiale, însă răspunderea penală nu a mai fost stabilită în instanță.

Cercetările demarate pentru ucidere din culpă și distrugere s-au încheiat fără inculpări. Dosarul a fost clasat după câțiva ani, pe motiv că nu s-a putut stabili o vină individuală. Astfel, doar compania de gaz a suportat despăgubirile, fără ca vreo persoană să fie trasă la răspundere pentru pierderile de vieți omenești.

Blocul, vândut la jumătate de preț și intrat în consolidare

După finalizarea despăgubirilor, Delgaz Grid a vândut blocul la licitație unui dezvoltator imobiliar, pentru mai puțin de jumătate din prețul de achiziție. Noul proprietar a început lucrările de consolidare, care s-au prelungit ani la rând. Chiar și în prezent, șantierul este activ, iar clădirea nu a fost încă redată circuitului locativ.

Explozia de vineri din Capitală a urmat un scenariu aproape identic: o deflagrație puternică, urmată de incendiu, produse în primele ore ale dimineții. Locatarii au declarat că au simțit miros de gaz înainte de incident, dar nu existau sesizări oficiale.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza exactă a deflagrației din București, însă similitudinile cu tragedia din Iași ridică aceleași întrebări legate de întreținerea rețelelor de gaz, verificările periodice și reacția instituțiilor în fața sesizărilor de risc.