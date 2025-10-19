Potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse apropiate anchetei, firma care ar fi rupt sigiliul de la conducta de gaze din blocul din Sectorul 5, unde s-a produs explozia devastatoare de pe 17 octombrie, ar fi AMPCgaz, o companie acreditată și autorizată să efectueze lucrări la instalațiile de gaze naturale.

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele nu au confirmat oficial numele firmei implicate, invocând confidențialitatea anchetei aflate în desfășurare.

Conform surselor citate, lucrători ai firmei AMPCgaz ar fi intervenit chiar în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, înainte de producerea deflagrației, iar în urma acestei intervenții ar fi fost rupt sigiliul aplicat de Distrigaz.

AMPCgaz este o companie din București, specializată în proiectarea, montajul și întreținerea instalațiilor de gaz pentru locuințe, blocuri și firme.

Firma a fost înființată în anul 2020 și este administrată de societatea AMPROPERTYCONSTRUCT SRL, autorizată de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în octombrie 2021, cu o licență valabilă până în anul 2026.

În anul 2024, AMPCgaz a înregistrat o cifră de afaceri de 642.502 lei, dar a raportat și o pierdere de 83.528 lei, având trei angajați. Administratorul companiei este Mircea Alexandru Nițulescu, care figurează și ca asociat la firma NZZ Word SRL.

Până în acest moment, reprezentanții AMPCgaz nu au transmis un punct de vedere oficial cu privire la informațiile vehiculate, mai notează Mediafax.

Într-un comunicat emis vineri, 17 octombrie, Distrigaz Sud Rețele a anunțat că sigiliul aplicat pe conducta de gaze fusese rupt în urma unei intervenții neautorizate.

Compania a menționat că agentul său de intervenție, sosit la fața locului în dimineața exploziei, a constatat deteriorarea sigiliului montat cu o zi înainte, după ce se constatase existența unui miros puternic de gaze în imobilul de pe strada Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2.

Potrivit explicațiilor oferite de Distrigaz, robinetul de branșament pe care fusese montat sigiliul nu a fost afectat de explozie, fiind protejat de o firidă metalică. Reprezentanții companiei au precizat că, în conformitate cu legislația în vigoare, furnizorul are obligația de a sista alimentarea cu gaze naturale până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată de ANRE.

Directorul operațional al Distrigaz, Călin Chirteș, a declarat pentru Mediafax că nu poate face niciun comentariu în legătură cu cazul, întrucât ancheta este în desfășurare. Autoritățile verifică acum dacă intervenția efectuată de firma AMPCgaz a fost autorizată și dacă lucrările realizate au respectat toate normele tehnice și de siguranță.