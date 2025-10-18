Conform legislației în vigoare, orice spațiu unde există aparate alimentate cu gaz — fie centrală termică, fie aragaz — trebuie să fie dotat cu un detector automat de gaz, dacă ferestrele sunt de tip termopan, securizate sau cu o grosime mai mare de 4 milimetri.

Aceste dispozitive au rolul de a detecta scurgerile de gaz și de a opri automat furnizarea atunci când concentrația metanului din aer atinge un nivel periculos.

Normele tehnice privind alimentarea cu gaze naturale prevăd că detectorul trebuie să declanșeze alarma și să închidă alimentarea atunci când gazul metan din aer ajunge la o concentrație de minimum 2% din volum. Această limită a fost stabilită pentru a evita accidentele grave, precum exploziile sau intoxicațiile.

Montarea acestor echipamente nu poate fi făcută de oricine, ci doar de firme acreditate de ANRE. Autoritatea are rolul de a verifica și autoriza operatorii care desfășoară activități de proiectare, execuție și întreținere a instalațiilor de gaze naturale, inclusiv instalarea detectoarelor.

Pe site-ul oficial al ANRE poate fi consultată lista actualizată a firmelor autorizate să monteze detectoare de gaz și să efectueze lucrări în domeniul gazelor naturale. În prezent, în România sunt înregistrate 5.696 de firme care dețin aceste acreditări.

Utilizatorii pot căuta o firmă în funcție de județ și localitate, dar și de tipul de autorizație necesară: proiectare, execuție, racordare sau alte tipuri de intervenții. De exemplu, pentru municipiul București, lista include 917 firme autorizate să desfășoare activități de acest tip.

Procedura este clară: proprietarul instalației de gaze — fie persoană fizică, fie asociație de proprietari în cazul blocurilor — încheie un contract cu o firmă aleasă din lista ANRE. După finalizarea lucrării, societatea respectivă întocmește documentația tehnică necesară, pe baza căreia proprietarul solicită companiei de distribuție reluarea furnizării de gaze.

Reprezentanții distribuitorilor de gaze, precum Distrigaz Sud în cazul Capitalei, nu au dreptul legal să recomande sau să sugereze o anumită firmă pentru efectuarea lucrărilor.

Ei pot doar să informeze clienții că firma aleasă trebuie să fie autorizată de ANRE. Alegerea aparține exclusiv utilizatorilor, care pot selecta orice operator acreditat de pe lista publică.

Această regulă urmărește să asigure transparență și concurență corectă între firmele autorizate, dar și să evite situațiile de favorizare a unor operatori. Totodată, responsabilitatea pentru siguranța instalației rămâne la proprietar, care trebuie să se asigure că lucrarea este efectuată conform normelor tehnice.

Tarifele percepute de firmele acreditate ANRE nu sunt reglementate de autoritate. Companiile au libertatea să stabilească prețurile proprii, în funcție de mai mulți factori, precum complexitatea lucrărilor, costurile materialelor, zona geografică și nivelul de specializare al echipei.

Această libertate de stabilire a tarifelor înseamnă că prețurile pot varia semnificativ de la o firmă la alta. Din acest motiv, este recomandat ca proprietarii să solicite mai multe oferte înainte de a încheia un contract, pentru a putea compara costurile și serviciile incluse.