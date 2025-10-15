Cazul analizat de avocatul Gelu Pușcaș pornește de la o situație concretă: un proprietar de apartament, care își montase centrală termică proprie, a contestat în instanță suma trecută la întreținere pentru reparația și mentenanța instalației comune de gaze. Acesta a susținut că, având o țeavă individuală de alimentare și nefiind racordat la conducta comună, nu ar trebui să suporte costurile aferente.

Potrivit documentelor prezentate în dosar, proprietarul a cerut anularea sumei impuse de asociație, considerând că plata întreținerii unei instalații de care nu mai beneficiază ar fi lipsită de temei legal. Cazul a fost examinat de instanță, care a analizat atât legislația privind asociațiile de proprietari, cât și prevederile Codului civil referitoare la părțile comune.

Gelu Pușcaș explică faptul că astfel de situații apar frecvent, mai ales în blocurile unde o parte dintre locatari au trecut la centrale individuale, iar alții folosesc în continuare sistemul comun.

„Este o problemă juridică des întâlnită, care ține de interpretarea noțiunii de proprietate comună și de obligațiile ce decurg din aceasta”, precizează avocatul.

Hotărârea instanței a fost una fără echivoc. Judecătorul a respins cererea reclamantului, reținând că legea nu oferă nicio bază pentru scutirea de la plata cotelor aferente părților comune, indiferent de folosirea efectivă a acestora.

În motivarea deciziei, instanța a citat articolul 75 alineatul 4 din Legea nr. 196/2018, care prevede expres că obligația de a contribui la cheltuielile comune se menține chiar și în situația în care un proprietar renunță la utilizarea unei părți din proprietatea comună.

„Nu există nicio justificare legală pentru care reclamanta să fie scutită de la plata cotelor părţi aferente părţilor comune, cu atât mai mult cu cât art. 75 alin. 4 din Legea 196/2018 prevede expres că obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune se menţine chiar şi ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună”, scrie într-un fragment din hotărâre.

De asemenea, instanța a reținut că, potrivit articolului 646 din Codul civil și articolului 649 litera c), instalațiile de gaze de la branșament până la punctul de distribuție către fiecare apartament sunt considerate părți comune. Prin urmare, toți proprietarii, indiferent de modul de alimentare, au obligația de a contribui la întreținerea acestora.

Analiza avocatului Gelu Pușcaș arată că asociația de proprietari a procedat legal atunci când a repartizat cheltuielile pentru instalația comună de gaze. Instanța a confirmat acest lucru prin raportul de expertiză tehnică realizat în cauză, care a demonstrat că lucrarea a vizat întreținerea unei componente comune a imobilului.

„Faptul că proprietarul are centrală și țeavă de gaz independente nu-l exonerează de la obligația legală de a contribui la întreținerea părților comune”, a reținut instanța.

În baza acestor constatări, s-a decis menținerea sumei repartizate de asociație.

Avocatul subliniază că astfel de hotărâri au un rol important, întrucât clarifică o zonă de interpretare unde, până acum, multe asociații și proprietari acționau diferit.

„Decizia oferă o bază juridică solidă pentru asociațiile care se confruntă cu refuzul unor membri de a plăti cotele aferente instalațiilor comune. Este, practic, o confirmare a principiului potrivit căruia proprietatea comună implică și obligații comune”, explică Gelu Pușcaș.

Prin această hotărâre, instanța a reafirmat un principiu de bază al legislației privind condominiile: faptul că deținerea unei centrale termice individuale sau a unei instalații proprii nu anulează obligația de a participa la cheltuielile pentru întreținerea elementelor comune ale blocului.

Această interpretare se aplică oricărui imobil cu asociație de proprietari și vizează nu doar instalațiile de gaze, ci și alte componente comune, cum ar fi acoperișul, structura de rezistență sau sistemele de utilități comune.

„Dacă locuiești într-un bloc și ești parte dintr-o asociație de proprietari, nu poți refuza plata întreținerii părților comune, indiferent dacă le folosești sau nu”, subliniază avocatul Gelu Pușcaș.

Prin urmare, decizia instanței reprezintă un precedent relevant pentru asociațiile de proprietari din întreaga țară, oferind o interpretare clară a legii și eliminând posibilele confuzii privind contribuția financiară la întreținerea instalațiilor comune.