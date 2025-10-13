Un proprietar nu a mai putut locui în propriul apartament din cauza infiltrațiilor provocate de acoperișul deteriorat. După ce a urmat pașii legali, instanța a decis că asociația trebuie să suporte nu doar costul reparațiilor, ci și chiria lunară a proprietarului până la finalizarea lucrărilor.

Potrivit explicațiilor lui Gelu Pușcaș, proprietarul a respectat întocmai procedura prevăzută de lege. Acesta a notificat asociația de proprietari cu privire la infiltrațiile apărute, a solicitat reparația acoperișului în termenul legal, iar în lipsa intervenției, s-a mutat într-un apartament închiriat, informând asociația despre această decizie. Ulterior, a deschis acțiune în instanță împotriva asociației.

Hotărârea judecătorească a obligat asociația de proprietari să repare acoperișul și să-i plătească proprietarului chiria locuinței închiriate până la finalizarea lucrărilor.

„ȘOCANT, DAR ADEVĂRAT: Asociația de proprietari, obligată să plătească CHIRIA unui proprietar! Un caz real: un proprietar NU a mai putut locui în apartamentul său din cauza infiltrațiilor venite de la acoperiș. Ce a făcut? Exact ce spun de ani de zile că trebuie făcut: A notificat asociația. A cerut reparația în termen legal. S-a mutat într-un apartament închiriat și a informat asociația. A dat în judecată asociația. Ce a obținut? Instanța a obligat asociația să repare acoperișul…și să-i plătească lunar chiria până la finalizarea lucrărilor! Legea îl protejează, pentru că a urmat procedura”, a scris Gelu Pușcaș pe Facebook.

Gelu Pușcaș subliniază că pasivitatea proprietarilor costă, iar necunoașterea legii duce adesea la cheltuieli comune nedrepte. Toți locatarii, indiferent de etajul la care locuiesc, au o cotă-parte din părțile comune, cum sunt acoperișurile, subsolurile sau fațadele. Astfel, chiar și cei de la parter contribuie la întreținerea acoperișului, fiind obligați prin lege, nu doar prin Legea nr. 196/2018, ci și prin Codul Civil.

Expertul atrage atenția că multe asociații nu respectă obligațiile privind întreținerea părților comune, iar lipsa intervenției poate genera despăgubiri semnificative. În astfel de cazuri, instanța nu ține cont de preferințele locatarilor, ci de obligațiile legale.

„De ce tot repet că proprietarii au drepturi, dar NU le cunosc? Pentru că pasivitatea costă. Și de cele mai multe ori… plătim toți! Tu ai o cotă din toate părțile comune, fie că locuiești la etajul 10 sau la parter. Nu vrei să plătești pentru acoperiș? Instanța nu te întreabă dacă vrei – ești obligat prin lege. Nu doar prin Legea 196, ci și prin Codul Civil”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.