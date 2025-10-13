Anunț privind ajutoarele de încălzire. Să luam drept exemplu autoritățile din Sectorul 5 al Capitalei. Iată ce transmit acestea cu privire la ajutorul menit să îi ajute pe români să treacă mai ușor peste perioada iernii.

Pentru sezonul rece 2025-2026, dosarele (care vor fi verificate în prealabil de angajații compartimentului de specialitate) se pot depune începând cu data de 20 octombrie la sediul DGASPC Sector 5 – Compartimentul Acordare Ajutor Încălzirea Locuinței, după următorul program de lucru cu publicul.

Persoanele care depun cererea și declarația pe propria răspundere până la data de 20 noiembrie, vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pentru toată perioada sezonului rece, cuprinsă între 1 noiembrie 2025 -31 martie 2026.

Cererile depuse după data de 20 a fiecărei luni din sezonul rece vor fi prelucrate astfel încât dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței va fi stabilit începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

Prin excepție, cererile depuse după data de 20.03.2026 nu vor mai intra în plată.

Familiile care au un venit net mediu lunar de până la 1.386 lei pe membru de familie și folosesc pentru încălzirea locuinței energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi – cetateni romani, precum si cetateni straini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, stabilita in conditiile legislatiei romane.

Persoanele singure care au un venit lunar de până la 2.053 lei și care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședinta în România, stabilită în condițiile legislației române.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se definesc în funcție de sistemul de încălzire utilizat și se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat:

ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizata în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;

ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;

ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, denumit în continuare ajutor pentru gaze naturale;

ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încalzirea locuinței este cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza Cererii și a declarației pe propria raspundere a solicitantului privind componența familiei și veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare.

Cererea se depune de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței, care poate fi:

proprietarul locuinței;

persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct;

titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune;

alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;

reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc conditiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, dupa cum urmeaza:

începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

În situația în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în același spațiu locativ, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acordă în numele titularului contractului încheiat cu furnizorul.

Pentru calculul venitului net lunar se iau în considerare toate veniturile nete, care reprezintă totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării dreptului.

Acestea includ veniturile neimpozabile prevăzute la art. 62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţii legale de întreţinere faţă de copii şi/sau faţă de părinţi şi alte creanţe legale.

În cazul persoanelor care beneficiază de stimulente financiare acordate de Primăria Municipiului București, se va verifica dacă acestea au fost declarate. De asemenea, în cazul salariaților care primesc tichete de masă, se va verifica dacă acestea au fost declarate.

În cazul pensionarilor care dispun lunar de o pensie mai mică de 1.750 lei și primesc tichete sociale în valoare de 125 lei lunar, precum și în cazul persoanelor cu dizabilități care primesc tichete sociale în valoare de 125 lei lunar, se va verifica dacă acestea au fost declarate.

Foarte important! Nedeclararea corectă a componenței familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum și a bunurilor mobile și imobile deținute, constituie contravenție, si se sanctioneaza cu amenda de la 200 de lei la 1.000 de lei. (art. 36 alin. (2) lit.e) din Legea nr. 226/2021).

Titularii ajutoarelor pentru încalzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificarii. (art. 19 alin. (1) din Legea nr. 226/2021).

Se acorda un ajutor lunar pentru încalzirea locuintei pe perioada de iarna pentru:

familiile care au un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei pe membru de familie;

persoanele singure care au un venit mediu net lunar de pana la 2.053 lei

♦ Cerere-declarație pe propria răspundere;

♦ Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație etc.);

♦ Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporara, permis de ședere permanentă, certificat naștere pentru minori);

♦ Certificat de căsătorie;

♦ Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete de masă;

♦ Adeverință de elev sau student cu mențiunea dacă primește bursă sau nu, cuantumul și tipul acesteia (bani de liceu, bursă socială, bursă de merit, bursă de studiu);

♦ Talon alocație de stat sau adeverință de la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București cu mențiunea dacă beneficiază de alocația de stat;

♦ Talon ajutor de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;

♦ Talon de pensie din luna anterioară depunerii cererii;

♦ Talon indemnizație lunară pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;

♦ Talon buget complementar pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;

♦ Talon alocație de plasament din luna anterioară depunerii cererii;

♦ Talon alocație de susținere a familiei din luna anterioară depunerii cererii;

♦ Adeverință administrator din care să rezulte numărul persoanelor care locuiesc la adresă, modul de facturare (lunar sau eșalonat) a energiei termice și codul punctului de consum. Persoanele care locuiesc la adresă se vor menționa nominal precizandu-se și CNP-ul acestora;

♦ Alte acte justificative: hotărâre judecătorească de divorț, hotărâre judecătoreascaă încredințare minor(i) cu stabilirea pensiei de întreținere, hotărâre judecătorească definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al/a minorului/ minorilor;

♦ Certificat de deces;

♦ Pentru persoanele care au alt domiciliu decât cel la care au solicitat ajutorul este necesară adeverință din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor de încălzire a locuinței conform Legii nr. 226/2021, eliberată de primăria comunei, orașului, municipiului sau după caz al sectorului Municipiului București în care acestea își au domiciliul sau reședința;

♦ Talon autoturism, dacă este cazul.

Documentele menționate mai sus nu sunt limitative, putându-se solicita și alte documente în completare, în mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și ultima factură de gaze – conținând toate paginile.

Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței energie electrică vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și ultima factură la energie electrică – conținând toate paginile.

În cazul cererilor depuse pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, se efectuează anchete sociale obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării următoarele aspecte: