Pensionarii cu venituri modeste și ceilalți consumatori vulnerabili pot primi, și în această iarnă, sprijin financiar pentru încălzirea locuinței. Măsura se aplică indiferent de creșterile de pensii rezultate din recalculare și este valabilă între 1 noiembrie 2025 și 31 martie 2026.

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse, pe perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026. Condițiile sunt clare:

pentru familii, venitul net lunar pe membru nu trebuie să depășească 1.386 de lei;

pentru persoanele singure, pragul este de 2.053 lei net/lună.

Astfel, pensionarii care se încadrează în aceste limite rămân eligibili, chiar și după recalcularea pensiei. Ajutorul este destinat exclusiv consumatorilor vulnerabili și se acordă pentru o singură locuință, cea de domiciliu sau reședință.

Valoarea sprijinului este stabilită procentual, raportată la o sumă de referință care depinde de tipul de sistem de încălzire folosit. Procentul de compensare variază de la 100% pentru cei cu venituri sub 200 lei, până la 10% pentru cei cu venituri apropiate de plafonul maxim de eligibilitate.

De exemplu:

un venit de până la 200 lei/persoană este compensat integral, cu 100%;

între 200 și 440 lei, sprijinul acoperă între 80% și 90%;

între 560 și 920 lei, compensarea variază între 50% și 60%;

pentru cei aflați la limita superioară a plafonului (1.386 lei pentru familie sau 2.053 lei pentru persoană singură), procentul scade la 10%.

Ajutorul pentru încălzire are plafoane lunare maxime, stabilite în funcție de combustibilul utilizat:

250 lei/lună pentru gaze naturale;

500 lei/lună pentru energie electrică;

320 lei/lună pentru lemne, cărbuni sau alți combustibili solizi ori petrolieri.

Acest sprijin se acordă doar pentru un singur sistem de încălzire, iar beneficiarii trebuie să fie titulari de contract de furnizare pentru energia utilizată.

Ajutorul vizează pensionarii și persoanele cu venituri reduse, dar și alte categorii sociale aflate în situații de vulnerabilitate economică.

Condițiile sunt: să nu beneficieze de alte forme de sprijin pentru încălzire, să folosească un singur tip de sistem de încălzire și să facă dovada consumului prin documente de furnizare.

Sprijinul nu poate fi cumulat cu alte ajutoare similare și nu se acordă decât pentru o singură locuință.