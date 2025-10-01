Sorin Grindeanu a precizat că, în urma negocierilor purtate în cadrul coaliției de guvernare, a fost obținut acordul pentru o măsură importantă destinată acestei categorii sociale.

Decizia vizează acordarea celei de-a doua tranșe din sprijinul financiar de 800 de lei, destinat pensionarilor care au venituri sub 2.574 de lei pe lună. Prima tranșă, în valoare de 400 de lei, a fost plătită în luna aprilie, iar restul de 400 de lei urmează să fie achitat înaintea Crăciunului. În total, aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor beneficia de această măsură.

Sorin Grindeanu a recunoscut că suma nu este suficientă pentru a acoperi toate nevoile vârstnicilor, însă a subliniat că reprezintă un ajutor binevenit pentru mulți dintre cei cu pensii mici. Potrivit liderului social-democrat, banii vor ajunge la pensionari doar în urma intervenției PSD, întrucât fondurile erau programate să fie eliminate la rectificarea bugetară.

„De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, vă asigur că, pentru mine și PSD, a apăra nivelul de trai al pensionarilor cu venituri reduse rămâne o prioritate! De aceea, mă bucur că tocmai i-am convins pe partenerii de coaliție de necesitatea de a aproba o măsură importantă. Este vorba despre acordarea celei de-a doua tranșe din sprijinul de 800 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei, primii 400 de lei fiind plătiți în aprilie. Aproximativ 2,7 milioane de pensionari vor primi acești bani chiar înaintea Crăciunului. Știu că nu este suficient, dar sunt convins că pentru mulți dintre vârstnicii cu venituri mici va fi un ajutor binevenit”, a scris Garindeanu pe Facebook.

El a amintit și de alte măsuri obținute prin insistența partidului, cum este prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele esențiale, o decizie menită să protejeze în special persoanele în vârstă cu venituri modeste.

Grindeanu a subliniat că unul dintre principalele motive pentru care PSD se află la guvernare este sprijinirea celor care au cea mai mare nevoie de ajutor, iar pensionarii cu venituri reduse se află în centrul acestor preocupări.