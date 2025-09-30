Guvernul a decis ca pensionarii cu venituri de până la 2.574 de lei să primească a doua tranșă de sprijin financiar, în valoare de 400 de lei, în luna decembrie, chiar înainte de Sărbători.

Decizia a fost luată în cadrul ședinței coaliției de guvernare de luni, 29 septembrie. Se pare că premierul Ilie Bolojan ar fi dorit inițial să renunțe la acordarea acestui ajutor, însă presiunile venite din partea PSD au dus la păstrarea sa.

Sprijinul financiar, în cuantum total de 800 de lei, a fost aprobat de Guvern pentru a compensa neindexarea pensiilor în 2025. Prima tranșă a fost virată în aprilie, iar cea de-a doua va ajunge în conturile beneficiarilor în decembrie, prin casele teritoriale și sectoriale de pensii.

Potrivit ordonanței de urgență aprobate de Executiv în luna martie a acestui an, sprijinul se acordă pensionarilor din sistemul public și din sistemul pensiilor militare de stat ale căror venituri lunare nu depășesc 2.574 de lei, sumă echivalentă salariului minim net.

Pentru cei care au devenit pensionari după 1 aprilie 2025, ajutorul se va acorda doar în decembrie, sub formă de plată unică de 400 de lei. De asemenea, ordonanța prevede că eventualele diferențe de drepturi bănești aferente unor perioade anterioare nu se iau în calcul la stabilirea plafonului de eligibilitate.

Sprijinul financiar nu va fi luat în considerare nici la calcularea plafonului pentru compensarea medicamentelor, pentru acordarea venitului minim de incluziune sau pentru distribuirea biletelor de tratament balnear.

Măsura vizează aproximativ 2,7 milioane de pensionari, inclusiv peste 86.000 care locuiesc în străinătate.

Fondurile necesare provin din bugetul de stat și sunt gestionate prin Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații. Autoritățile au explicat că această schemă de sprijin este menită să asigure un minim de protecție socială pentru persoanele cu pensii mici, în contextul inflației ridicate.

În paralel, un alt program de sprijin destinat românilor cu venituri reduse continuă și în 2025. Programul „Sprijin pentru România” oferă vouchere pentru alimente de bază și mese calde, în valoare totală de 250 de lei, distribuite în două tranșe. Prima tranșă de 125 de lei a fost virată în septembrie, iar cea de-a doua va fi acordată în decembrie.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a explicat că întârzierea plăților a fost cauzată de epuizarea fondurilor europene disponibile pentru exercițiul 2021–2027, dar a dat asigurări că toate sumele vor fi plătite până la sfârșitul anului.

Criteriile de eligibilitate pentru vouchere au rămas neschimbate. Sprijinul se adresează pensionarilor cu venituri sub 2.210 lei pe lună, persoanelor cu dizabilități încadrate în grad grav, accentuat sau mediu, familiilor cu cel puțin doi copii cu venituri de maximum 675 lei pe membru, beneficiarilor de ajutor de incluziune sau altor forme de sprijin social, precum și persoanelor fără adăpost.

Cardurile sociale pot fi folosite doar pentru cumpărarea de alimente de bază, cum ar fi ulei, făină, zahăr, carne, brânzeturi, pâine, conserve, apă sau legume. Beneficiarii trebuie să păstreze cardurile din anii anteriori, întrucât încărcarea se face automat. În caz de pierdere sau deteriorare, se poate solicita un card nou.

Prin cumularea celor două tipuri de ajutoare, pensionarii cu venituri reduse vor primi în luna decembrie atât a doua tranșă a sprijinului de 400 de lei, cât și a doua tranșă a voucherelor alimentare, în valoare de 125 de lei.