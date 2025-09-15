Peste 1,6 milioane de români vor primi acest sprijin, iar efortul bugetar estimat pentru încărcarea cardurilor sociale este de aproximativ 372 de milioane de lei. Prima tranșă va fi virată până la finalul lunii septembrie, iar cea de-a doua în luna decembrie.

Cu suma de 125 de lei pe tranșă, beneficiarii pot achiziționa produse esențiale, precum un borcan cu mazăre, unul cu fasole verde, un kilogram de mălai, două kilograme de făină albă, un kilogram de zahăr, o conservă de pește, un litru de ulei, un borcan cu fasole, un kilogram de orez, patru conserve cu carne de porc, un pateu și două pâini. Din cauza scumpirilor, lista produselor de bază pe care le pot cumpăra românii devine tot mai restrânsă.

Ultima tranșă pe aceste carduri a fost virată în decembrie anul trecut, iar autoritățile au anunțat că programul va continua până în anul 2027.

Amintim că valoarea ajutorului a scăzut semnificativ față de anul trecut, de la 1.500 de lei la doar 250 de lei. Din totalul de 1,4 milioane de carduri, un milion sunt deja pregătite pentru alimentare, iar primele sume ar urma să fie virate până la finalul lunii septembrie. Beneficiarii sunt pensionarii cu venituri sub 2.200 de lei, precum și familiile care trăiesc cu mai puțin de 675 de lei de persoană. Cardurile sociale vor fi încărcate în două tranșe egale, fiecare de 125 de lei, prima în septembrie și a doua în decembrie.

„Pentru cele un milion de carduri existente, din totalul de 1,4 milioane, deja alimentările pot fi făcute înainte de sfârșitul acestei luni. Deci, să sperăm că în septembrie vom face prima plată”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru.

Totuși, pe fondul scumpirilor, valoarea reală a ajutorului este considerabil diminuată. În ultimul an, fructele au înregistrat cele mai mari creșteri de preț, cu peste 41%, merele ajungând să coste peste 11 lei, iar perele peste 13 lei. De asemenea, produse esențiale precum uleiul, pâinea, laptele și ouăle s-au scumpit, în medie, cu peste 10%.

Sprijinul ar fi trebuit să ajungă la beneficiari încă din luna ianuarie, dar fondurile europene dedicate acestui program au fost aproape epuizate de fosta guvernare, care a utilizat peste 800 de milioane de euro în perioada 2022-2024. Pentru a continua schema de sprijin, Guvernul a fost nevoit să negocieze cu Comisia Europeană o suplimentare a fondurilor.