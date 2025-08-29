Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a informat într-un comunicat că, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, a decis prelungirea până la 31 octombrie 2025 a perioadei de utilizare a tichetelor educaționale pe suport electronic, în valoare de 500 de lei, destinate elevilor din medii defavorizate pentru anul școlar 2024–2025.

Această hotărâre, adoptată în ședința de Guvern de ieri, a fost motivată de faptul că sumele neutilizate de pe cardurile educaționale se ridicau la peste 29 de milioane de lei, iar scopul este de a le oferi beneficiarilor timp suplimentar pentru a accesa și folosi sprijinul financiar, facilitând astfel achiziția de produse și servicii necesare elevilor.

Măsura are rolul de a facilita accesul echitabil la educație pentru copiii din familii cu venituri reduse, oferindu-le un sprijin financiar care poate fi folosit pentru achiziționarea de rechizite, articole de papetărie, îmbrăcăminte și alte produse necesare pentru desfășurarea activităților școlare, mai precizează sursa citată.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a subliniat că primele zile de școală sunt foarte importante pentru copii și implică cheltuieli mari pentru părinți. Oficialul a precizat că prin virarea sumelor și extinderea perioadei de utilizare a banilor, fondurile europene sunt disponibile atunci când sprijinul este cel mai necesar, iar educația copiilor din toate mediile rămâne o prioritate.

„Știm cât de importante sunt primele zile de școală pentru fiecare copil și cât de mari pot fi cheltuielile pentru părinți. Prin sumele virate și prin extinderea perioadei de utilizare a banilor, ne asigurăm că sprijinul din fonduri europene este disponibil când este cea mai mare nevoie. Educația copiilor noștri trebuie să fie o prioritate, iar fondurile europene ne ajută să sprijinim educația copiilor din toate mediile”, a transmis acesta, citat în comunicat.

În anul școlar 2024–2025, MIPE a alimentat 666.373 de carduri educaționale cu câte 500 de lei fiecare. Dintre acestea, 18.228 de carduri au fost alimentate în august 2025, în baza validărilor efectuate de Ministerul Educației și Cercetării.

Suma totală virată de MIPE pentru anul școlar 2024–2025 a fost de 333.186.500 lei, corespunzătoare cardurilor confirmate de unitățile de învățământ că au fost predate părinților sau reprezentanților legali ai elevilor eligibili.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va continua să acorde anual sprijinul de 500 de lei, într-o singură tranșă, elevilor din medii defavorizate pentru anii școlari 2025–2026 și 2026–2027. Cardurile educaționale sunt finanțate din fonduri europene prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, continuând măsurile implementate anterior prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014–2020.