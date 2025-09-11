Din cuprinsul articolului Tichete sociale pentru persoanele și elevii defavorizați: 250 lei până la finalul anului și 500 lei pentru școlari

Guvernul Bolojan a aprobat o Ordonanţă de Urgență care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia de cardurile pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an, în două tranşe a câte 125 lei. Ordonanţa de Urgenţă modifică o serie de acte normative cu impact in domeniul social, cuprinse în Programul „Sprijin pentru România”.

Pentru anul 2025, numărul total de beneficiari estimat este 1.623.336 de persoane. Efortul bugetar pentru alimentarea cardurilor pentru produse alimentare și mese calde este de 372 milioane lei. Finanţarea provine din bugetul de stat şi fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială.

Beneficiază de acest sprijin pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, care beneficiază de indemnizaţie socială, copiii şi adulţii cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; familiile şi persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune (313 lei / lună / membru de familie respectiv, 456 lei pentru persoanele singure cu vârsta de cel puţin 65 de ani).

De altfel, Guvernul Bolojan a majorat bugetul destinat elevilor defavorizaţi din învăţământul preuniversitar de stat (preşcolar, primar, gimnazial), aceştia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 lei/elev, sub formă de tichete sociale, finanţate din fonduri externe nerambursabile. Măsura se implementează prin POIDS, Prioritatea 10 – Incluziune socială, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.