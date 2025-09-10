Pensionarii și alte categorii sociale cu venituri reduse vor primi, începând din luna septembrie 2025, noi tranșe de vouchere pentru alimente. Sumele sunt acordate prin programul guvernamental „Sprijin pentru România” și vin în sprijinul a milioane de români afectați de creșterea prețurilor la produsele de bază.

Măsura vine după ce, anul trecut, cuantumul a fost diminuat pe fondul constrângerilor bugetare și al scăderii fondurilor europene dedicate. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a confirmat că peste 2,4 milioane de români se încadrează în criteriile stabilite.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că valoarea unui voucher este de 125 de lei, sumă care va fi virată pe cardurile sociale în două tranșe: prima în luna septembrie, a doua în decembrie.

Cuantumul este mai redus decât anul trecut, în condițiile în care bugetul programului a fost limitat după epuizarea prematură a fondurilor europene din exercițiul financiar 2021–2027. Oficialii au precizat, însă, că s-au găsit resurse pentru acoperirea tranșelor restante până la finalul anului.

Dragoș Pîslaru a explicat motivele pentru care valoarea voucherelor de alimente este mai mică decât în anii trecuți și de ce procesul de distribuire a cardurilor a întâmpinat dificultăți. Ministrul a subliniat că suma este redusă deoarece, în anii anteriori, s-au acordat prea multe ajutoare, ceea ce a consumat rapid bugetul alocat.

Totodată, Pîslaru a precizat că, în baza actualei legislații, vechile carduri nu pot fi reîncărcate. Pentru a distribui tranșele de bani din acest an ar fi fost necesară emiterea unor carduri noi, proces care ar fi întârziat plățile cu două-trei luni.

„Am descoperit că suntem blocați pe cadrul normativ, pentru că au fost date niște prevederi în trecut care condiționau lucrurile fără sens. De exemplu, exista o prevedere care spunea că acele carduri deja emise – discutăm de 1.400.000 de oameni – nu pot fi reîncărcate. Și asta pe mine m-a scos din sărite, pentru că am zis: n-are sens. Procesul de a distribui 1.400.000 de carduri noi, să le emit și să le trimit prin Poșta Română în teritoriu, durează între 2 și 3 luni. Practic, eu aș fi gata să încarc cardurile acum, dar ar trebui să aștept după aceea ca Poșta să le distribuie”, a declarat acesta.

Condițiile de eligibilitate rămân neschimbate față de anul precedent. Beneficiarii trebuie să aibă venituri proprii sub un anumit plafon și să se încadreze într-una dintre categoriile stabilite prin lege:

pensionarii din sistemul public de pensii, inclusiv cei cu pensii anticipate sau de invaliditate, cu venit lunar net de maximum 2.210 lei;

persoanele cu dizabilități, copii și adulți, încadrate în grad grav, accentuat sau mediu, cu venit net sub 2.210 lei;

familiile cu minimum doi copii, dacă venitul pe membru de familie nu depășește 675 de lei;

persoanele singure sau familiile care beneficiază de ajutor de incluziune conform Legii nr. 196/2016;

persoanele fără adăpost, potrivit legislației în vigoare;

familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei conform Legii nr. 277/2010;

persoanele și familiile aflate temporar în situații critice de viață, identificate prin anchete sociale realizate de autorități locale.

Conform datelor oficiale, peste 2,4 milioane de români au fost beneficiari ai programului în 2024, majoritatea pensionari cu venituri modeste.

Cardurile sociale pot fi utilizate exclusiv pentru achiziția de alimente de bază și mese calde, la comercianții parteneri. Lista produselor eligibile include:

pâine și produse de panificație,

carne și preparate din carne,

brânzeturi și lactate,

legume și conserve,

ulei, zahăr, făină,

cafea, apă și alte alimente esențiale.

Programul „Sprijin pentru România” asigură un ajutor minim pentru categoriile cele mai expuse la efectele inflației și la creșterea costurilor alimentare. Lipsa indexării pensiilor la începutul anului și inflația acumulată au făcut ca presiunea asupra bugetelor familiilor vulnerabile să fie tot mai mare.