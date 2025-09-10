UPDATE3

Însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, Andrei Ordaş, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe din Polonia. Acolo, el a spus că Varşovia nu a prezentat nicio dovadă că dronele doborâte pe teritoriul polonez sunt rusești.

„Considerăm acuzaţiile neîntemeiate. Nu a fost adusă nicio dovadă că dronele sunt de origine rusă”, a declarat el.

UPDATE2

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, dă asigurări că, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, stat membru NATO, România va „răspunde ferm” la orice încercare a Kremlinului de a pune în pericol securitatea UE. Aliații NATO vor proteja spațiul european de pericolele venite dinspre Rusia.

„Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană.”

UPDATE1

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că vechea ordine geopolitică s-a terminat și că este nevoie de o nouă Europă. Potrivit spuselor sale, zece sau mai multe drone de tip Shahed au intrat în Polonia, iar acest lucru nu a fost un accident, ci o provocare din partea Rusiei. Dronele care au intrat în spațiul aerian al Poloniei erau drone kamikaze de atac, nu drone de spionaj.

Conform ei, Rusia nu are intenția să oprească războiul din Ucraina, ci să îl intensifice. Incidentul reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității europene, spune ea.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„În noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare. La ora 01.27 a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național. La ora 02.35 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit în baza de dislocare. Ministerul Apărării Naționale menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. Suntem în contact permanent cu aliații noștri, schimbăm în timp real informații operative și acționăm ferm pentru garantarea securității României și a flancului estic al NATO”, a informat, miercuri dimineață, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Armata Poloniei a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone militare care au încălcat spaţiul său aerian. Avioane poloneze şi NATO au fost mobilizate după ce au apărut informaţii privind prezenţa dronelor ruseşti deasupra Poloniei.

Sistemele terestre de apărare aeriană şi de recunoaştere radar au atins cel mai înalt nivel de alertă, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra teritoriului ucrainean. Pentru a asigura securitatea spaţiului aerian polonez, Comandantul Operaţional al Forţelor Armate Poloneze a activat toate procedurile necesare.

„O operațiune legată de multiple încălcări ale spațiului aerian polonez este în desfășurare. Armata a folosit arme împotriva obiectelor. Sunt în contact permanent cu președintele și ministrul Apărării. Am primit un raport direct de la comandantul operațional. Am primit un raport de la comandantul operațional al Forțelor Armate privind doborârea dronelor care au pătruns în spațiul nostru aerian și ar fi putut reprezenta o amenințare. Operațiunea este în desfășurare. L-am informat pe secretarul general al NATO despre situația actuală și despre acțiunile pe care le-am întreprins împotriva obiectelor care au încălcat spațiul nostru aerian. Suntem în contact permanent. Noaptea trecută, spațiul aerian polonez a fost încălcat de un număr imens de drone rusești. Acele drone care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte. Sunt în comunicare constantă cu secretarul general al NATO și cu aliații noștri”, a scris, miercuri dimineață, premierul Poloniei, Donald Tusk, pe contul său de X (Twitter).

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

„Salvatorii lucrează acum în Volocisk, regiunea Hmelnițki, unde rușii au lovit un atelier de cusut obișnuit cu o rachetă. Până în prezent, trei persoane sunt raportate ca fiind rănite. Acesta este doar unul dintre locurile atacului masiv rusesc de astăzi: aproximativ 415 drone de diferite tipuri și peste 40 de rachete de croazieră și balistice. Cincisprezece dintre regiunile noastre au fost atacate. Din păcate, o persoană a fost ucisă în urma bombardamentelor din regiunea Jitomir. Condoleanțe familiei și celor dragi. Moscova împinge întotdeauna limitele posibilului și, dacă nu întâmpină o reacție puternică, rămâne la un nou nivel de escaladare. Astăzi a existat o altă etapă de escaladare – „șahede” ruso-iraniene au operat în spațiul aerian al Poloniei, în spațiul aerian NATO. Nu a fost vorba doar de o „șahedă” care ar putea fi considerată un accident, ci de cel puțin opt drone de atac îndreptate spre Polonia. Un precedent extrem de periculos pentru Europa. Dacă vor exista pași suplimentari depinde în întregime de coordonarea și forța răspunsului. Rușii trebuie să simtă consecințele. Rusia trebuie să simtă că războiul nu poate fi extins și va trebui să i se încheie. Pauza sancțiunilor a durat mult prea mult. Amânarea restricțiilor asupra Rusiei și a complicilor săi înseamnă doar creșterea brutalității atacurilor. Sunt necesare suficiente arme pentru a descuraja Rusia. Este nevoie de un răspuns ferm – și acesta poate fi doar un răspuns comun al tuturor partenerilor: Ucraina, Polonia, toți europenii, Statele Unite. Le mulțumesc tuturor celor care ajută”, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe contul său de X (Twitter).