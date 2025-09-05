Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că joi seară, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar au identificat un grup de drone aeriene la aproximativ 36 de mile marine nord-est de Sulina, în apropierea graniței României cu Ucraina.

Ca reacție imediată, două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, au decolat pentru a monitoriza situația. Aeronavele au survolat zona de frontieră pentru a verifica sursa semnalului.

Potrivit MApN, la scurt timp după stabilirea contactului radar, dronele și-au modificat traiectoria spre nord, iar semnalul electronic a dispărut. Avioanele de luptă au continuat misiunea de monitorizare până la finalizarea procedurilor, după care au revenit la bază.

Forțele Aeriene Germane participă, pentru o perioadă de patru luni, cu un detașament de cinci aeronave Eurofighter Typhoon, la misiunea de Poliție Aeriană întărită a NATO. Scopul acesteia este protejarea spațiului aerian românesc și aliat, în contextul tensiunilor regionale.

De la începutul invaziei ruse, aparatele de luptă românești și cele ale aliaților au fost ridicate în aer de mai multe ori în urma alertelor radar. În câteva situații, drone de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al României și s-au prăbușit pe teritoriul național, stârnind îngrijorări privind securitatea frontierelor.

Avionul de luptă Eurofighter Typhoon a fost conceput în anii ’90 ca rezultat al unei colaborări europene ce a reunit industriile de apărare din Marea Britanie, Germania, Italia și Spania. Este un aparat multirol, dotat cu două motoare, capabil să execute atât misiuni de superioritate aeriană, cât și atacuri la sol.

Dezvoltarea sa este coordonată de compania Eurofighter GmbH, înființată în 1986, în care activează trei mari parteneri: Alenia Aeronautica, BAE Systems și EADS. Programul este supravegheat de NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency), organismul care acționează și ca principal beneficiar al proiectului. Primele cercetări pentru acest tip de aparat au început încă din 1979, ca parte a eforturilor de modernizare a forțelor aeriene europene.

Compararea performanțelor Typhoon-ului cu alte avioane de ultimă generație – precum F-22 Raptor și F-35 Lightning II din Statele Unite sau Dassault Rafale din Franța – a fost mult timp subiect de dezbatere în mediul militar. În 2005, generalul american John P. Jumper, singurul pilot care a zburat atât cu Eurofighter, cât și cu F-22, declara într-un interviu că cele două aeronave sunt greu de pus în balanță: „Typhoon este extrem de agil și sofisticat, dar nu poate fi comparat direct cu F-22.