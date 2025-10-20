Cei care s-au înscris în program trebuie să depună la Direcția Agricolă Județeană (DAJ) până pe 24 octombrie toate documentele justificative prevăzute de legislație. După finalizarea acestei etape, autoritățile vor putea demara plățile către legumicultori.

Programul Tomata, reglementat prin Hotărârea de Guvern 325/2025, nu se mai aplică separat pentru ciclul 2 în acest an. Fermierii au putut înființa culturi de primăvară sau de toamnă, dar în 2025 a existat un singur ciclu. Recoltarea și valorificarea producțiilor trebuiau realizate până pe 15 octombrie, iar depunerea documentelor la DAJ până pe 24 octombrie. Plățile se efectuează prin Direcțiile Agricole județene unde au fost depuse cererile.

Hotărârea de Guvern nr. 325/2025, aprobată în aprilie 2025, stabilește schema de „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate” pentru perioada 2025-2027. Schema vizează tomate, ardei gras, lung, gogoșar sau iute, castraveți, vinete, varză, fasole păstăi, salată, spanac și ceapă verde.

„După cum fermierii știu Programul Tomata nu se mai aplică separat pentru Ciclul 2 anul acesta. Legumicultorii au avut posibilitatea să înființeze ori culturi de primăvară ori de toamnă, dar am avut un singur ciclu. Au de respectat cei care au depus cereri la Direcția Agricolă, o serie de termene și anume recoltarea şi valorificarea producţiilor a trebuit făcută până la 15 octombrie iar depunerea documentelor la Direcția Agricolă Județeană (DAJ) până la 24 octombrie”, a declarat primarul din Matca, Gheorghe Marin, pentru Agrointel.

Termenele de respectat pentru Programul Tomata în octombrie 2025 sunt: ultima zi de facturare pe 15 octombrie, încărcarea documentelor în platformă pe 16-17 octombrie și depunerea finală la DAJ pe 24 octombrie.

Pentru a obține sprijinul, fermierii înregistrați în Registrul unic trebuie să depună documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (5) din HG 325/2025, precum și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat și avizat la zi. Documentele care dovedesc producția pot fi: copia filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor agricole, rapoarte generate de aparatul de marcat electronic fiscal, facturi electronice emise potrivit legislației în vigoare și extrase din Spațiul Privat Virtual.

Resursele financiare alocate pentru schema de ajutor de minimis în 2025 sunt de 342.400.000 lei, iar pentru 2026 și 2027 vor fi stabilite în funcție de fondurile bugetare alocate de MADR. Dacă fondurile aprobate anual se depășesc, suma cuvenită fiecărui beneficiar se reduce proporțional pentru a se încadra în bugetul anual.

Plățile urmează să fie efectuate prin Direcțiile Agricole și trebuie finalizate până la 31 decembrie 2025, fiind un ajutor de stat aprobat din bugetul de stat pentru anul 2025.