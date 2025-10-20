Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat luni că societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), firma care a efectuat revizia la instalația de gaze din blocul din Sectorul 5 unde s-a produs explozia, era inactivă fiscal încă din luna august 2025.

Potrivit instituției, compania a fost declarată inactivă începând cu 8 august 2025, iar orice activitate desfășurată ulterior „se situeazã în afara cadrului fiscal legal”.

„Având în vedere interesul public cu privire la societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), ANAF face precizarea cã acest contribuabil a fost declarat în inactivitate fiscalã începând cu data de 08.08.2025. Astfel, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societãţi, dupã aceastã datã, se situeazã în afara cadrului fiscal legal”, se arată în comunicatul transmis luni de instituție.

ANAF precizează că aceste date sunt publice și pot fi verificate în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați, disponibil pe site-ul instituției, la adresa anaf.ro/inactivi.

Potrivit ANAF, firma a fost declarată inactivă fiscal la solicitarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală, în cadrul acțiunii „Cuibul cu fantome”, o operațiune care vizează firmele ce nu desfășoară activități la adresa fiscală declarată.

„Declararea în inactivitate fiscalã a acestei societãţi s-a realizat la solicitarea Direcţiei Generale Antifraudã Fiscalã, în contextul acţiunii numitã generic «Cuibul cu fantome», motivat de faptul cã societatea nu funcţiona la domiciliul fiscal declarat”, mai transmite instituția.

În baza articolului 31, alineatul (1), litera c) din Codul de procedură fiscală, domiciliul fiscal pentru persoanele juridice este considerat sediul social sau locul unde se desfășoară efectiv conducerea și gestiunea administrativă a firmei, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul declarat.

ANAF precizează că „la adresa din Bucureşti, str. Argentina nr. 25, Sector 1 nu existau condiţii legale pentru realizarea unor activitãţi de natura celor menţionate mai sus, reglementate la art. 31, alin. (1), lit. c) din Codul de procedurã fiscalã”.

Conform informațiilor publicate de Antena 3, asociația de proprietari din blocul din Rahova afectat de explozie a semnat, pe 16 octombrie 2025, un contract cu Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz). Obiectul contractului era „prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalaţiei de gaze după un eveniment, gaz oprit”.

Administratoarea blocului a declarat că sigiliul montat de Distrigaz Sud Rețele cu o zi înaintea exploziei ar fi fost îndepărtat de firma specializată chemată să remedieze problema, și nu de către locatari.

Reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au confirmat că, în urma unei sesizări primite joi, echipele de intervenție au constatat prezența gazului natural în scara blocului din Sectorul 5 și au oprit alimentarea, sigilând robinetul de branșament.

Potrivit aceleiași surse, vineri — ziua producerii exploziei — compania a primit o nouă sesizare, iar echipajele au ajuns la fața locului chiar în momentul deflagrației, observând că sigiliul fusese rupt.

Explozia a produs pagube semnificative, iar ancheta urmează să stabilească cine este responsabil pentru intervenția efectuată în condițiile în care firma contractată era inactivă fiscal și, potrivit ANAF, nu avea dreptul legal de a desfășura activități comerciale.