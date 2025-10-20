Din cuprinsul articolului AMPCgaz ar fi compania care a rupt sigiliul pus la robinetul de alimentare cu gaz al blocului din Rahova

Firma care a rupt sigiliul de la robinetul de alimentare cu gaz al blocului din Rahova este AMPCgaz, deținută de politicianul Mircea Alexandru Nitulescu, membru al partidului SENS și aliat al USR, conform Adrianei Bahmuțeanu.

„Uite cine e Dorel cu epoleti:💣💣💣😡😡😡 Informația momentului, să vedem dacă se va confirma oficial: firma ce-a rupt sigiliul la robinetul alimentării cu gaz a blocului din Rahova este AMPCgaz, aparținând politicianului Mircea Alexandru Nitulescu, membru în partidul SENS, aliatul USR. Era clar că vorbim despre vreun “securici”, de-aici și muțenia autorităților! Cozmin Gușă”, a scris vedeta, luni dimineața, pe contul ei de Facebook.

Cu două zile în urmă, Distrigaz Sud Rețele a precizat că sigiliul aplicat după intervenția din 16 octombrie nu a fost afectat de explozie, ci a fost rupt în urma unei intervenții neautorizate. Reprezentanții companiei au explicat că robinetul de branșament era protejat de o firidă și că legislația impune întreruperea alimentării cu gaze până la remedierea defecțiunilor de către o firmă autorizată de ANRE.

Totodată, clienții trebuie să întrețină și să exploateze instalația de gaz în condiții de siguranță, să efectueze verificări și revizii periodice, să remedieze defecțiunile prin operatori autorizați și să utilizeze exclusiv aparate consumatoare de gaze conforme legislației. Pentru reluarea alimentării, clienții trebuie să contracteze o firmă autorizată de ANRE și să transmită documentele justificative către Distrigaz Sud Rețele.

Un locatar al blocului a mărturisit la TV că firma recomandată de Distrigaz a venit joi seara, a rupt sigiliul și a dat drumul la gaz fără să verifice apartamentele. El a explicat că administratora blocului contactase firma, care ceruse 2.700 de lei pentru verificarea tuturor apartamentelor, însă la fața locului i s-a spus că trebuie să plătească doar 1.500 de lei pentru reluarea alimentării. Locatarul a afirmat că nu a fost de acord cu plata și că, ulterior, angajații firmei au închis robinetul, lăsând sigiliul rupt, în timp ce mirosul de gaz a persistat în scară, iar dimineața a avut loc explozia.

„Ne-au dat un număr de telefon. Administratora a luat legătură cu firma respectivă, a zis că ne costă 2.700 lei să vină să verifice toate apartamentele și să ne dea drumul la gaz. Am zis ok. La ora 17:00, au venit, au rupt sigiliul, a dat drumul la gaz, zice să-mi plătiți 1.500 lei. Cei cu care am luat legătura colaborează cu Distrigazul. Ei au rupt sigiliul, au dat drumul, cică 1.500 lei. Și acum doamna administrator zice: ”Domnule, cum să vă dăm 1.500 lei? Nu trebuie să verificați, că am vorbit că trebuie să verificați?” Și zice: ”Nu, vă dăm drumul, plătiți 1.500 lei, vă dăm drumul până mâine și mâine trebuie să semnăm un contract în care să vă montăm senzor la fiecare apartament.” N-am fost de acord cu acea plată. Să dăm drumul la gaz fără să fie verificată nicio țeavă și domnul s-a dus, a închis robinetul la loc cu sigiliul rupt. S-a închis și a plecat și a fost bun plecat. A rămas mirosul același de puternic în scară. Am stat cu ușile deschise toată noaptea la bloc și dimineață s-a produs ceea ce s-a produs”, a spus acel locatar.

Reprezentanții firmei au negat însă că angajații săi ar fi făcut verificări sau ar fi rupt sigiliul, susținând că le-au comunicat locatarilor că instalația nu îndeplinea condițiile și că nu existau senzori de gaz.