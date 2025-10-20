Curs valutar BNR, 20 octombrie 2025. Potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR), astăzi:

Un EURO se tranzacționează cu 5.0890 lei, fiind în creștere 0.0001.

Un dolar american se tranzacționează cu 4.3632 lei, fiind în creștere cu 0.0143față de ziua anterioară.

Francul elvețian este cotat la 5.5040 lei, fiind în scădere cu 0.0056 față de ziua precedentă.

Lira sterlină este cotată la 5.8595 lei, fiind în creștere cu 0.0179 față de ziua anterioară.

Un gram de aur costă 598.0182 lei, fiind în scădere cu 8.5517 față de ziua precedentă.

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, totodată, valorile indicelui ROBOR, care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei, astfel că:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, stagnează la 6.4%. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la trei luni în perioada 1 septembrie 2025 – 20 octombrie 2025:

valoare maxima: 6.58 % (1 septembrie 2025);

valoare minima: 6.4% (17 octombrie 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.51 %.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6.55% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la șase luni în perioada 1 septembrie 2025 – 20 octombrie 2025:

valoare maxima: 6.72 % (1 septembrie 2025);

valoare minima: 6.55 % (20 octombrie 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.66 %.

Indicele ROBOR la 12 luni a scăzut la 6.77% pe an de câteva zile. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la 12 luni în perioada 1 septembrie 2025 – 20 octombrie 2025:

valoare maxima: 6.68 % (1 septembrie 2025);

valoare minima: 6.77 % (20 octombrie 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.84 %.

ROBOR, prescurtare de la Romanian Interbank Offer Rate, reprezintă dobânda la care o bancă poate împrumuta bani altor bănci pe piața interbancară. Practic, este prețul pe care băncile îl plătesc pentru a obține lichiditate de la alte bănci. Această dobândă este importantă pentru că influențează costul creditelor și al altor împrumuturi pentru persoane și firme.

Există mai multe tipuri de ROBOR, în funcție de perioada pentru care se face împrumutul. Cele mai cunoscute sunt: peste noapte (O/N – overnight), o zi (T/N – tomorrow), o săptămână (1W), o lună (1M), trei luni (3M), șase luni (6M), nouă luni (9M) și un an (12M). Fiecare dintre aceste valori arată cât plătesc băncile pentru bani pe perioade diferite. De exemplu, ROBOR pe o lună arată dobânda pentru un împrumut de 30 de zile între bănci.

Indicele ROBOR se calculează în fiecare zi și se bazează pe media dobânzilor oferite de zece bănci selectate de BNR. Pe scurt, se adună toate dobânzile oferite de aceste bănci și se împarte la numărul lor pentru a obține o valoare medie. Această medie servește ca reper pentru toate creditele sau împrumuturile legate de ROBOR, astfel încât ratele dobânzilor pentru clienți să fie corecte și stabile.