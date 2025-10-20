Sondaj INSCOP: Doar un sfert dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună

Potrivit barometrului lunar realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, doar 25% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție bună. În același timp, 65,5% cred că lucrurile merg într-o direcție greșită, față de 68,6% în septembrie 2025, iar 9,5% nu știu sau nu răspund.

Opiniile variază semnificativ în funcție de apartenența politică:

14% dintre votanții PSD, 54% dintre votanții PNL, 67% dintre votanții USR și doar 8% dintre cei ai AUR cred că țara merge într-o direcție bună.

În schimb, 75% dintre votanții PSD, 40% dintre cei PNL, 22% dintre votanții USR și 87% dintre cei AUR consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită.

Percepția diferă și în funcție de sex:

29% dintre bărbați și 21% dintre femei consideră că direcția țării este pozitivă, în timp ce 64% dintre bărbați și 67% dintre femei cred că lucrurile merg rău.

Analiza pe grupe de vârstă arată că optimismul este mai mare în rândul tinerilor:

40% dintre cei sub 30 de ani, 26% dintre persoanele între 30 și 44 de ani, 26% dintre cei între 45 și 59 de ani și doar 16% dintre cei peste 60 de ani consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună.

Perspectiva negativă crește odată cu vârsta: 48% dintre tinerii sub 30 de ani, 65% dintre cei între 30 și 44 de ani, 67% dintre persoanele între 45 și 59 de ani și 73% dintre cei peste 60 de ani cred că lucrurile merg prost.

Educația influențează, de asemenea, percepția:

9% dintre persoanele cu educație primară, 23% dintre cei cu educație medie și 51% dintre cei cu studii superioare consideră că direcția țării este bună.

În rândul celor care văd evoluția negativă, 81% au educație primară, 67% educație medie și 40% educație superioară.

În funcție de locație, optimismul este mai mare în orașele mari:

36% dintre locuitorii Bucureștiului și 34% dintre cei din urbanul cu peste 90.000 de locuitori consideră că lucrurile merg bine, comparativ cu 20% în urbanul mic și 20% în rural.

În privința pesimismului, 56% dintre bucureșteni, 53% din urbanul mare, 69% din urbanul mic și 72% dintre cei din rural cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.

În ceea ce privește angajarea, percepția pozitivă este similară în sectorul public și privat: 37% dintre angajații la stat și 34% dintre cei care lucrează la privat cred că România merge într-o direcție bună. În schimb, 50% dintre angajații la stat și 61% dintre cei din privat consideră că lucrurile merg rău.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research urmărește să aducă în atenție subiecte importante pentru România și să stimuleze discuții pe teme de actualitate și politici publice. Scopul este să arate ce gândesc românii și să contribuim la consolidarea democrației, folosind date științifice și de încredere.

Cum s-au adunat datele: