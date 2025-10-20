În comunicatul adresat colegilor din partid, Grindeanu accentuează importanța revenirii la valorile clasice ale social-democrației și a reconectării conducerii centrale cu membrii de bază ai partidului.

„Atunci când PSD a acționat unitar, în sprijinul cetățenilor și al valorilor noastre doctrinare tradiționale, românii ne-au susținut și ne-au apreciat prin votul dat la urne”, se arată în scrisoarea de intenție.

Sub deviza „Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”, Sorin Grindeanu își propune o echipă alcătuită din lideri cu experiență electorală, „tineri, dar deja validați la urne”, activi în administrația locală, Parlamentul României sau Parlamentul European.

Bogdan-Gruia Ivan Victor Negrescu Marius Oprescu Ionuț-Florin Pucheanu Corneliu Ștefan

Daniel Băluță Adrian-Dragoș Benea Gheorghe Cârciu Francisk-Iulian Chiriac Mihnea Cosmin Costoiu Vasile Sebastian Dîncu Andrei Dolineaschi Marius-Alexandru Dunca Doina Elena Fedorovici Gabriela Firea Adrian-Ionuț Gâdea Aladin-Gigi Georgescu Dumitrița Gliga Romeo-Daniel Lungu Silvia-Claudia Mihalcea Laurențiu Nistor Constantin Rădulescu Gheorghe Șoldan Adriana-Diana Tușa Gabriel-Valer Zetea

Grindeanu declară că intenționează să conducă partidul într-un mod inclusiv și eficient, punând accent pe politici publice consistente și pe recâștigarea încrederii electoratului în PSD: „Doar în acest mod, vom redeveni prima opțiune a românilor dezamăgiți de politicile de austeritate ale dreptei și, mai ales, a celor care au înțeles pericolul ascuns în opțiunile extremiste”.

Congresul PSD, care va avea loc pe 7 noiembrie 2025, va stabili componența noii conduceri a partidului.

Dragi colegi,

Așa cum știți deja, Partidul Social Democrat este cea mai puternică și reprezentativă formațiune politică din România. Și așa trebuie să rămânem în continuare!

Pentru asta, având în vedere și scrutinele succesive din ultimii ani, cred că este necesar ca baza partidului, pilonul esențial al partidului nostru, să aleagă direcția pe care ne-o dorim pentru următorii ani.

De aceea, în întâmpinarea acestui demers, doresc să îmi exprim intenția de a candida la președinția Partidului Social Democrat alături de o echipă compusă din 5 prim-vicepreședinți, 8 vicepreședinți regionali și 12 vicepreședinți aleși pe domenii strategice, precum şi un secretar general.

Împreună cu echipa mea, consider că vom reuși să revenim la valorile noastre doctrinare care ne-au reprezentat de-a lungul timpului, dar și să reunificăm conducerea centrală cu baza partidului. Pentru că un lucru este clar: atunci când PSD a acționat unitar, în sprijinul cetățenilor și al valorilor noastre doctrinare tradiționale, românii ne-au susținut și ne-au apreciat prin votul dat la urne. Iar atunci când ne-am îndepărtat de valorile noastre, ne-am îndepărtat de fapt de români, inclusiv de proprii membri, iar pentru acest lucru am fost sancționați.

Pentru că am înțeles lecția dată de oameni, am ales ca echipa cu care mă voi prezenta în fața dumneavoastră să fie alcătuită din social-democrați tineri, dar care au trecut deja testul urnelor și care se bucură de sprijinul românilor care i-au ales să-i reprezinte fie în Parlamentul României sau Parlamentul European, fie în administrațiile județene și locale.

Cu ajutorul și expertiza unei astfel de echipe închegate și unite de social-democrați, promovând politici publice coerente și de calitate pentru cetățeni, vom reuși să ne păstrăm susținerea românilor și să-i aducem înapoi în marea familie social-democrată pe cei pe care i-am dezamăgit.

Doar în acest mod, vom redeveni prima opțiune a românilor dezamăgiți de politicile de austeritate dreapta și, mai ales, al celor au înțeles pericolul care stă ascuns în opțiunilor politice extremiste.

De aceea, vă propun să fim “Uniți pentru români. Puternici, doar împreună!”!