Conform datelor publicate de AEP, Partidul Social Democrat (PSD) a primit în octombrie 6.306.224 de lei, fiind principalul beneficiar al subvențiilor lunare.

Pe locul al doilea se află Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), cu 3.728.971 de lei, urmată de Partidul Național Liberal (PNL), care a încasat 3.433.326 de lei.

Uniunea Salvați România (USR) a primit 2.436.948 de lei, în timp ce formațiunea S.O.S. România, condusă de Diana Șoșoacă, a beneficiat de 1.621.025 de lei.

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a încasat 1.306.148 de lei, iar formațiunile mai mici, Partidul Mișcarea Populară (PMP) și Forța Dreptei, au primit 89.221 de lei, respectiv 84.720 de lei.

În ciuda presiunilor pentru reducerea cheltuielilor din bani publici, partidele continuă să se afle printre principalele instituții finanțate de la bugetul de stat.

Potrivit unui raport realizat de Expert Forum, în primele nouă luni din 2025, partidele au primit cumulat peste 170 de milioane de lei. Din această sumă, 111 milioane au fost alocate partidelor aflate la guvernare, iar 61 de milioane au mers către opoziție.

În topul subvențiilor se află PSD cu 57 de milioane, urmat de AUR (34 milioane), PNL (31 milioane) și USR (22 milioane). S.O.S. România a primit 14 milioane, iar POT – 12 milioane.

Până în decembrie ar urma să intre în conturile partidelor încă 453 de milioane de lei.

Rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025 a adus o diminuare semnificativă a subvențiilor, de la 284 de milioane la 232 de milioane de lei, adică o scădere de aproape 18%. Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat ulterior modificarea, care a fost aplicată fără un anunț public explicit din partea Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan anunțase în vară o reducere de aproximativ 10%, însă tăierea efectivă a fost mai mare. La scurt timp după rectificare, șeful Guvernului susținea că urmează o „viitoare reducere de 10%”, deși aceasta fusese deja realizată.

Surse politice au precizat pentru HotNews că „unii dintre liderii partidelor nu au știut” despre diminuarea bugetului.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că s-a aplicat o „reținere de 10%” din bugetul AEP, aproximativ 51 de milioane de lei, prezentată ca o măsură tehnică.

Totuși, în practică, reducerea a afectat direct subvențiile politice, întrucât legea interzice diminuarea bugetului de salarii al instituțiilor publice.