Ion Țiriac, fost sportiv de performanță și unul dintre cei mai bogați români, deține o avere estimată la peste 2,1 miliarde de dolari.

După retragerea din activitatea sportivă, el a devenit un om de afaceri de succes, cu investiții în numeroase domenii – de la industrie auto și imobiliare, până la domeniul bancar și sportiv. Pe lângă aceste venituri, fostul tenismen beneficiază și de o pensie din partea statului român.

Conform informațiilor disponibile, Ion Țiriac primește o pensie lunară de aproximativ 12.000 de lei. Deși suma este semnificativă pentru majoritatea românilor, miliardarul a decis, începând cu anul 1999, să nu o utilizeze deloc. Banii sunt depuși lunar într-un cont bancar, fără a fi retrași sau cheltuiți în vreun fel.

Prin această decizie, fostul sportiv a demonstrat un mod diferit de a privi resursele financiare provenite din stat. De altfel, el a declarat în mai multe rânduri că nu acordă o importanță specială acestor venituri, considerând că pensia nu reprezintă o componentă semnificativă în situația sa financiară.

Calculând simplu, din 1999 până în prezent, Ion Țiriac ar fi acumulat peste 750.000 de euro doar din pensia lunară, fără a lua în considerare dobânzile care s-ar fi putut adăuga în timp. Aceasta este o sumă considerabilă, dar care, raportată la averea omului de afaceri, are o importanță mai degrabă simbolică.

Motivul pentru care Ion Țiriac beneficiază de o pensie de asemenea valoare este legat de activitatea sa din tinerețe. Înainte de a deveni o figură marcantă în sportul românesc și în mediul de afaceri, el a fost ofițer în cadrul Ministerului de Interne, activând aproape două decenii. A ieșit la pensie cu gradul de colonel, fapt care explică nivelul ridicat al pensiei sale.

Chiar și așa, Ion Țiriac a afirmat că nu s-a interesat niciodată personal de acest subiect. Într-o declarație făcută în urmă cu mai mulți ani, el a mărturisit că nu știe exact nici cât primește, nici de când.

„Nici nu ştiu ce pensie am. Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am. Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu”, spunea Ion Țiriac.

Afirmațiile sale au fost primite cu surprindere, dar și cu interes, întrucât arată o detașare completă față de veniturile sale provenite din surse publice.

Deși astăzi este unul dintre cei mai prosperi români, viața lui Ion Țiriac nu a fost lipsită de greutăți. Născut în 1939, în Brașov, el a trăit copilăria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a resimțit din plin perioada dificilă a anilor postbelici.

Într-un interviu acordat revistei I Am Sport Magazine, fostul sportiv a povestit cum, în copilărie, a fost martor la bombardamente și la lipsurile specifice acelei perioade. Aceste experiențe l-au marcat profund și, după cum a declarat, i-au influențat modul de a privi viața și munca.