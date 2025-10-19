Ministerul Educației din Grecia a anunțat lansarea unui program ambițios de integrare a inteligenței artificiale în procesul educațional, sub numele „AI în școli”. Inițiativa va include utilizarea platformei ChatGPT Edu, o versiune special concepută pentru mediul educațional, potrivit publicației Ekathimerini.

Proiectul va fi testat în 20 de licee din întreaga țară – 14 școli model și experimentale și șase licee publice care fac parte din rețeaua Fundației Onassis.

Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a descris acest demers drept un pas semnificativ către „școala viitorului”, menționând că scopul este ca profesorii și elevii să învețe să utilizeze inteligența artificială într-un mod responsabil, creativ și critic.

Programul pilot va începe în decembrie 2025, fiind inițial destinat profesorilor, iar din martie 2026 și elevii vor avea acces la platformă. ChatGPT Edu va fi utilizat pentru a sprijini cadrele didactice în planificarea lecțiilor, dezvoltarea proiectelor educaționale, activități de cercetare și învățare personalizată.

Oficialii din Ministerul Educației au explicat că sistemul oferă oportunități importante pentru digitalizarea educației, dar și provocări legate de menținerea echilibrului între tehnologie și dimensiunea umană a procesului de predare, care presupune empatie, intuiție și interacțiune directă.

Pentru a asigura o implementare eficientă, participanții vor beneficia de instruire personalizată, menită să le ofere cunoștințele necesare pentru a folosi corect instrumentele bazate pe IA.

Accentul va fi pus pe integrarea practică, permițând profesorilor să creeze lecții asistate de inteligență artificială, să automatizeze sarcini administrative și să stimuleze gândirea creativă a elevilor, totul sub supraveghere etică.

Formarea profesorilor (octombrie–noiembrie 2025), prin ateliere intensive de instruire.

Implementarea pilot (decembrie 2025–februarie 2026), în care profesorii vor începe să folosească sistemul în activitățile curente.

Participarea elevilor (martie–iunie 2026), în proiecte creative și activități de grup.

Integrarea completă (2026–2027), când ChatGPT Edu va deveni parte a rutinei zilnice din școli.

ChatGPT Edu a fost lansat oficial de compania OpenAI în mai 2024, fiind destinat universităților care doresc să adopte inteligența artificială într-un mod responsabil.

Reprezentanții companiei au explicat atunci că inițiativa s-a născut în urma succesului înregistrat de instituții precum Oxford, Wharton School, Universitatea Texas din Austin și Columbia University, care au utilizat deja versiunea ChatGPT Enterprise.

Grecia nu este singura țară europeană care adoptă acest model. În decembrie 2024, Estonia a lansat programul „AI Leap”, care prevede integrarea ChatGPT Edu și a altor instrumente de inteligență artificială în sistemul național de educație.

Conform Ministerului Educației estonian, proiectul va implica inițial 20.000 de liceeni și 3.000 de profesori, urmând ca în anul școlar următor să fie extins la școlile profesionale, cu participarea a încă 38.000 de elevi și 3.000 de cadre didactice.