Elevii ajung să își facă temele și proiectele cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), iar profesorii trebuie să știe cum să gestioneze asta. Ministrul Educației, Daniel David, a spus că profesorii ar trebui să discute deschis cu elevii despre AI, mai ales dacă dau teme care pot fi rezolvate astfel.

El a explicat că elevii ar trebui învățați să vadă inteligența artificială ca pe un instrument util, să recunoască atunci când au folosit-o și ca lucrările lor să fie verificate mai degrabă printr-un examen oral decât doar în scris.

David a spus că nu contează dacă tema e făcută singur sau cu AI, important este ca profesorul să poată discuta cu elevul, să-i pună întrebări și să vadă dacă a înțeles. În opinia lui, evaluarea doar pe baza unor lucrări scrise nu mai este relevantă și în timp se va renunța la ea.

Daniel David a amintit că și pe vremea când era rector a introdus ideea ca profesorii să nu evalueze studenții doar după proiecte sau eseuri, pentru că nu se știe cine le face de fapt.

Ministrul a atras atenția și că elevii trebuie să își asume dacă au folosit AI. Dacă nu recunosc, a spus el, este ca un furt. Totuși, a adăugat că AI nu este încă un „agent” cu drepturi și obligații, dar corect este să spui când l-ai folosit.

„Le-aș spune profesorilor că ar trebui să le vorbească despre inteligența artificială, dacă tot dau teme acasă care pot fi făcute cu AI. Să îi învețe pe copii că inteligența artificială este un instrument pe care ei pot să-l folosească, să recunoască în lucrarea pe care au făcut-o că au lucrat cu un sistem de AI și să verifice lucrarea nu în varianta scrisă, ci în examen oral. Treptat vom merge în această direcție. Când eram rectorul universității am inițiat o astfel de procedură, în care am spus profesorilor să nu mai evalueze studenții doar pe baza unor teme sau lucrări scrise pe care le dau la seminarii sau între cursuri, pentru că nu știi cine le face. Să-i educe înainte de faptul că există inteligența artificială. Dacă ei (elevii – n.r.) nu precizează într-un fel, este furt. Dar pe de altă parte, inteligența artificială încă nu a fost definită ca un agent cu drepturi și obligații, dar corect e să recunoști”, a spus oficialul român în cadrul unei intervenții TV la Digi24.

Întrebat dacă există manuale sau reguli clare pentru profesori, Daniel David a spus că nu știe să existe așa ceva la nivel de minister, deși ar fi nevoie. A adăugat însă că ministerul are multe proiecte și programe prin care testează folosirea inteligenței artificiale în școli.

Potrivit lui, în prezent există deja zeci de proiecte în derulare: unele se concentrează pe partea de predare, iar altele sunt mai largi și includ și zona administrativă.