Noul an școlar 2025-2026 va începe luni, 8 septembrie, și va avea o durată de 36 de săptămâni, împărțite în cinci module de învățare și cinci perioade de vacanță, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Programele speciale „Școala Altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în intervalul 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, la alegerea fiecărei unități de învățământ. De asemenea, nu vor fi organizate cursuri în ziua de 5 octombrie, de Ziua internațională a educației, precum și în zilele nelucrătoare sau de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă.

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025, urmat de vacanța de toamnă între 25 octombrie și 2 noiembrie.

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025, cu vacanța de iarnă între 20 decembrie 2025 și 7 ianuarie 2026.

Modulul 3: 8 ianuarie – 6 februarie 2026, respectiv 13 sau 20 februarie 2026, cu vacanța de schi/mobilă de o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare, între 9 februarie și 1 martie 2026.

Modulul 4: 6, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026, cu vacanța de Paște între 4 și 14 aprilie.

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026, urmat de vacanța de vară între 20 iunie și 6 septembrie 2026.

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a precizat că anul școlar va începe pe 8 septembrie, în contextul protestelor anunțate de sindicate pentru aceeași zi în Piața Victoriei, unde sunt așteptați 30.000 de profesori.

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025–2026, subliniind că aceste evaluări sunt esențiale pentru a înțelege nivelul de pregătire al elevilor și pentru a adapta procesul educațional la nevoile acestora.

Evaluarea Națională va debuta pe 12 mai 2026 cu proba la Limba și Comunicare pentru elevii claselor a II-a, urmată de elevii claselor a IV-a pe 19 mai și a VI-a pe 26 mai. După aceasta, urmează proba la Matematică și Explorarea mediului pentru clasa a II-a, respectiv Matematică și Științe ale naturii pentru clasele a IV-a și a VI-a.

Durata examenului diferă în funcție de clasă: elevii de clasa a II-a vor avea 45 de minute pentru rezolvarea subiectelor, iar elevii de clasa a IV-a și a VI-a câte 60 de minute. Testele se corectează în cadrul unității de învățământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, fiecare test fiind evaluat de două cadre didactice pentru clasele a II-a și a IV-a.

Pentru clasa a VI-a, testele la Limba și Comunicare vor fi evaluate de echipe formate din două cadre didactice cu specialitatea Limba și Literatura română, iar testele de Matematică și Științe ale naturii vor fi corectate de echipe de trei cadre didactice, specializate în matematică, fizică și biologie. Rezultatele nu vor fi comunicate public și nu se vor trece în catalog.

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică marți, 12 august, proiectul de calendar pentru sesiunea 2026 a examenului național de Bacalaureat. Potrivit documentului, la fel ca până în 2024, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor fi susținute în vară, înaintea probelor scrise.

Înscrierea candidaților la prima sesiune de Bacalaureat este programată între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie.

Probele de competențe ale primei sesiuni sunt programate astfel:

8–10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

10–11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

11–12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

15–17 iunie – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Probele scrise vor începe pe 29 iunie cu Limba și literatura română (proba E.a), urmate de:

30 iunie – Proba obligatorie a profilului (E.c)

2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)

3 iulie – Limba și literatura maternă (E.b)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, contestațiile se vor depune în aceeași zi, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie 2026.

Sesiunea a doua, din iulie – august 2026, va avea înscrierea între 14 și 21 iulie. Probele de competențe se vor desfășura între 3 și 6 august, urmate de probele scrise între 10 și 13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.

Simularea Bacalaureatului 2026 este programată în martie 2026, astfel:

23 martie – Limba și literatura română (E.a)

24 martie – Proba obligatorie a profilului (E.c)

25 martie – Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)

26 martie – Limba și literatura maternă (E.b)

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 16 aprilie 2026.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat structura vacanțelor pentru anul școlar 2025-2026. Elevii vor beneficia de următoarele perioade libere:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de Crăciun: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța intersemestrială: O săptămână, între 9 februarie și 1 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare

Vacanța de Paște: 4 aprilie – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Ministerul precizează că fiecare unitate de învățământ are libertatea de a stabili structura detaliată a anului școlar, inclusiv calendarul vacanțelor și al programelor speciale „Școala Altfel” și „Săptămâna verde”, până la data de 1 aprilie 2025.