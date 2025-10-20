Agenția de rating DBRS Morningstar a transmis că progresul cumulativ în sistemul bancar italian și în conturile externe a redus semnificativ vulnerabilitățile structurale ale țării și a sporit reziliența economiei de la ultima retrogradare, înregistrată în ianuarie 2017.

DBRS avertizează asupra riscurilor datoriei publice și creșterii modeste a Italiei, dar subliniază stabilitatea guvernului Meloni

Agenția de rating DBRS a avertizat că, în ciuda recentelor îmbunătățiri, ratingul de credit al Italiei este încă limitat de nivelul ridicat al datoriei publice, de povara în creștere a dobânzilor și de o creștere economică modestă.

Italia deține a doua cea mai mare datorie publică din zona euro, după Grecia. Potrivit estimărilor Ministerului de Finanțe, raportul datorie/PIB va ajunge la 136,2% în 2025, comparativ cu 134,9% în 2024, și se anticipează că va urca la 137,4% în 2026, urmând să se stabilizeze ulterior.

Economia italiană, a treia ca mărime din zona euro, s-a contractat cu 0,1% în al doilea trimestru, comparativ cu primul trimestru al anului. În acest context, guvernul a revizuit în scădere prognoza de creștere economică, la 0,5% pentru 2025 și 0,7% pentru 2026, afectată parțial de tarifele comerciale impuse de Statele Unite.

Totuși, DBRS a subliniat că, în ciuda încetinirii economice și a presiunilor bugetare, stabilitatea guvernului Meloni și istoricul său de disciplină fiscală oferă credibilitate planului de consolidare pe termen mediu.

”Ca rezultat al muncii constante din ultimii trei ani, Italia revine cu mândrie în prima ligă”, a declarat ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti.

Agenția a schimbat, de asemenea, perspectiva pentru toate ratingurile pe termen lung ale Italiei, trecând de la „pozitivă” la „stabilă”.

Premierul Giorgia Meloni l-a criticat pe liderul celui mai mare sindicat italian după ce acesta a numit-o „curtezana” lui Donald Trump, potrivit relatărilor The Guardian. Maurizio Landini, șeful CGIL, care a organizat mai multe proteste pro-palestiniene înainte de acordul de încetare a focului din Gaza, a făcut această declarație marți la televizor, la o zi după ce lideri internaționali, inclusiv Meloni, s-au întâlnit în Egipt pentru un summit dedicat păcii în Orientul Mijlociu.

Maurizio Landini a criticat-o pe Giorgia Meloni, acuzând-o că „nu a mișcat un deget” pentru a aduce pacea în Gaza și că s-a limitat doar „la a juca rolul de curtezană a lui Trump”. El a adăugat că „din fericire, cetățenii italieni au ieșit în stradă pentru a apăra demnitatea și onoarea acestei țări”.

Într-o postare pe rețelele sociale joi, Meloni a răspuns spunând că Landini este „în mod evident tulburat de o nemulțumire în creștere (pe care o pot înțelege)”, și a distribuit totodată o definiție a termenului „curtezană”.

„Cred că toată lumea cunoaşte sensul cel mai obişnuit atribuit acestui cuvânt, dar, în beneficiul celor care poate nu îl ştiu, public prima definiţie găsită printr-o căutare rapidă pe internet”, a spus Meloni, postând o captură de ecran în care scria: „Femeie de moravuri uşoare, heterosexuală; eufemism, prostituată.”

Meloni și-a criticat, de asemenea, adversarii de stânga, afirmând că timp de decenii „ne-au ținut lecții despre respectul pentru femei”, pentru ca apoi să critice o femeie „numind-o prostituată”.

Ca răspuns la postarea sa, Landini a susținut că „nu au existat insulte sexiste” la adresa lui Meloni și că termenul folosit avea sensul de „slugă a lui Trump”.