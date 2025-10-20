Potrivit directorului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), lucrările la ultimul tronson care va asigura legătura integrală pe autostradă între București și Focșani sunt realizate în proporție de aproximativ 85%.

Cristian Pistol a precizat că lotul 3 al autostrăzii A7, care mai are de parcurs 13,9 kilometri până la finalizare, ar putea fi deschis traficului până la sfârșitul lunii noiembrie.

„Ritm de lucru bun pe șantierul lotului 3 (#Pietroasele – #Municipiul Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău! Asocierea de constructori turci Nurol-Makyol este mobilizată în șantier cu 360 de muncitori și 239 de utilaje. Progresul fizic pe acest lot de autostradă, este de 85%. În acest ritm de lucru, estimez că la sfârșitul lunii noiembrie vom da în trafic și cei 13,9 km ai acestui lot, astfel încât să putem circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București la Focșani. Contractul are o valoare de 1,093 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin PNRR”, a scris Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pe pagina sa de Facebook.

Pe 17 octombrie, vineri, lotul 2 al autostrăzii A7, între Mizil și Pietroasele, a fost dat în folosință. Circulația pe autostradă este însă complet funcțională doar pe sensul Buzău–București, deoarece lotul 3 nu este încă finalizat.

Cei care călătoresc dinspre București sau Ploiești vor putea ajunge la Buzău abia după ce părăsesc autostrada, traversând în continuare două sate.

Confirmarea acestei soluții a venit din partea purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

„Dinspre Buzău spre București se va face încărcarea pe lotul turcilor (lotul 3 Pietroasele – Buzău – n.r.). Dinspre București spre Buzău descărcarea se va face pe la km 52, înainte de lotul turcilor”, a afirmat acesta.

Asociația Pro Infrastructură a exprimat nemulțumirea față de deschiderea parțială, reproșând lipsa unei coordonări eficiente între CNAIR și constructori.

Organizația a semnalat că traficul nu a fost deschis complet până la nodul A7–DN2, astfel că doar sensul către București trece prin acest punct, în timp ce șoferii care vin dinspre Ploiești trebuie să părăsească autostrada la kilometrul 47 și să traverseze localitățile Stâlpu, Pietrosu sau Costești, în loc să le ocolească.

API a susținut că problema ar fi putut fi prevenită dacă CNAIR și Ministerul Transporturilor ar fi verificat ca antreprenorul turc Nurol să termine la timp breteaua care permite descărcarea integrală a traficului.

Organizația a transmis că atitudinea neglijentă este inacceptabilă și că lipsa de sincronizare demonstrează o indiferență completă față de cetățenii care le asigură salariile.

Lotul Mizil–Pietroasele este printre cele mai întârziate segmente ale autostrăzii A7, proiectul fiind inclus în PNRR în 2021, licitația lansată în 2022, iar finalizarea inițială estimată pentru primăvara anului 2024.

Termenul a fost devansat pentru decembrie 2024 din cauza unor schimbări în soluțiile tehnice și a întârzierilor administrative. Pe parcursul execuției, au intervenit dificultăți legate de lucrările metalice, care nu îndeplineau toate standardele de conformitate.

Experții au sugerat refacerea unor segmente pentru a asigura respectarea normelor de siguranță rutieră și structurală. Aceste lucrări de remediere, efectuate în prima parte a anului 2025, au dus la amânarea din nou a termenului de finalizare.

Chiar dacă autostrada este asfaltată integral și traficul poate circula, descărcarea completă nu este încă posibilă din cauza întârzierilor la nodul rutier Spătaru (Pietroasele), situat pe lotul următor, gestionat de un alt antreprenor.

În acest moment, tronsonul permite circulația în ambele sensuri, însă doar anumite bretele de acces vor fi folosite provizoriu.

Autostrada A7, denumită și Autostrada Moldovei, reprezintă cel mai semnificativ proiect rutier în desfășurare din România, având ca scop conectarea Ploieștiului de Pașcani pe o lungime totală de 320 de kilometri.