Executivul a adoptat în mod oficial o decizie care permite demararea exproprierilor necesare extinderii la patru benzi a Centurii Sud a Capitalei.

Pentru despăgubiri vor fi alocați mai mult de 19 milioane de lei, iar în paralel vor fi inaugurate noi lucrări de construcție în zonele Buftea și Șindrilița.

Prin Hotărârea nr. 763/2025, Executivul a decis demararea exproprierilor pentru proprietățile situate pe traseul Centurii Sud a Bucureștiului, între autostrăzile A2 și A1.

Despăgubirile vor depăși 19,2 milioane de lei, sumă asigurată atât din bugetul național, cât și din fonduri europene.

Secretarul de stat Irinel Scrioșteanu a informat că două lucrări majore de infrastructură din Ilfov – centura ocolitoare a orașului Buftea și construirea unui sens giratoriu pe DN2 – au înregistrat progrese semnificative.

Premierul Ilie Bolojan, împreună cu miniștrii de la Transporturi, Finanțe și Secretariatul General, a semnat hotărârea de guvern care vizează extinderea la patru benzi a Centurii Sud a Capitalei, pe porțiunea ce leagă A2 (km 23+600) de A1 (km 55+520), adică între Cernica–Glina și Chiajna.

Pe Lotul 2, proiectul include și realizarea unui sens giratoriu pentru întoarcere în apropierea autostrăzii A1.

Proprietățile vizate de proiect – terenuri intravilane și extravilane, precum și construcții – se află în cinci localități din Ilfov: Domnești, Clinceni, Bragadiru, Măgurele și Jilava.

Statul, prin Ministerul Transporturilor și CNAIR, va efectua exproprierile și va transfera proprietarilor sumele cuvenite în termen de cel mult 30 de zile de la alocarea fondurilor bugetare.

Executivul precizează că plata acestor despăgubiri poate fi acoperită din Fondul de Coeziune 2021–2027, oferind astfel României acces la finanțări nerambursabile care să grăbească implementarea proiectelor de infrastructură de anvergură.

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a anunțat printr-o comunicare publică că două proiecte adiacente din zona București–Ilfov au atins faze administrative.

Primul proiect, centura ocolitoare a orașului Buftea, a primit deja Autorizația de Construire, ceea ce permite demararea lucrărilor în perioada imediat următoare.

Contractat de firma austriacă PORR Construct, proiectul vizează realizarea a 5,77 kilometri de drum și include construirea a trei pasaje rutiere – unul peste calea ferată București–Ploiești –, trei intersecții importante, dintre care una cu Autostrada Bucureștiului (A0), iluminat public, parcări echipate cu stații de încărcare pentru camioane și vehicule electrice, precum și un sistem complet de preluare a apelor pluviale.

Costul proiectului ajunge la 281 de milioane de lei, fără TVA, fiind acoperit integral prin aceeași linie de finanțare europeană.

Potrivit lui Scrioșteanu, constructorul dispune de un termen de 34 de luni pentru încheierea lucrărilor, însă organizarea șantierului a fost deja pusă în aplicare.

Cel de-al doilea proiect vizează construirea unui sens giratoriu pe DN2, între Șindrilița și Găneasa, pentru care Guvernul a aprobat deja declanșarea exproprierilor necesare. După obținerea Autorizației de Construire și a Ordinului de Începere a lucrărilor, firma contractată va putea demara efectiv execuția proiectului.

Scrioșteanu a subliniat că inițiativa ambelor proiecte a venit la cererea autorităților locale – Consiliul Județean Ilfov, Primăria Buftea și Primăria Găneasa –, evidențiind parteneriatul dintre Guvern și administrațiile locale pentru a descongestiona traficul într-o zonă puternic afectată de dezvoltarea imobiliară și economică.

Prin aceste măsuri, Executivul arată că exproprierile nu mai reprezintă un obstacol, ci devin motorul care impulsionează proiectele majore de infrastructură. Dacă, în trecut, întârzierile legate de despăgubiri amânau ani la rând lucrările esențiale, acum procedurile sunt planificate și finanțate în avans, asigurând derularea rapidă a șantierelor.

Extinderea Centurii Sud a Bucureștiului la patru benzi va degreva traficul de pe DN5 și DN6, va fluidiza transportul de marfă între A1 și A2 și va oferi o legătură mai rapidă între zona metropolitană și Autostrada Bucureștiului (A0).

Totodată, centura ocolitoare a orașului Buftea și sensul giratoriu recent planificat la Șindrilița vor contribui la sporirea siguranței rutiere și la îmbunătățirea fluenței traficului în zonele de nord și est ale județului Ilfov.

Pentru comunitățile locale, proiectele aduc avantaje concrete: deplasări mai rapide, trafic mai lejer și conexiuni mai bune către autostrăzi. În plan economic, acestea oferă stabilitate, reducând costurile pentru transportatori și investitori și facilitând planificarea afacerilor.