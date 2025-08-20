Noi reguli privind plata pensiilor private. În ședința de Guvern de joi, 21 august, Executivul urmează să analizeze și să aprobe mai multe proiecte legislative importante, printre care se numără legea privind plata pensiilor private pe Pilonul II, precum și modificări semnificative în cadrul pachetului II de reforme fiscale, au declarat surse politice pentru stiripesurse.ro.

Cea mai notabilă schimbare vizează plata pensiilor private, avansul urmând să crească de la 25% la 30%, iar restul sumelor să fie achitat eșalonat pe o perioadă de opt ani.

Sursele politice menționate afirmă că ordonanța referitoare la restricțiile privind detașările, transferurile și interdicția cumulului pensiei cu salariul nu va mai fi emisă ca OUG, ci va fi transformată într-un proiect de lege, urmând să fie inclusă în pachetul II de reforme, care va fi aprobat săptămâna viitoare prin asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului.

Proiectul de Hotărâre de Guvern referitor la imobilul destinat fostului președinte Traian Băsescu nu va fi supus dezbaterii în ședința de joi a Executivului, au precizat sursele citate, urmând să fie analizat ulterior, separat de pachetul legislativ aflat în prezent pe ordinea de zi.