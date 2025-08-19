Fostul președinte Traian Băsescu va beneficia din nou de locuință asigurată de stat, însă nu într-o vilă de protocol, așa cum s-a întâmplat în cazul predecesorilor săi. Potrivit unor surse guvernamentale citate de Libertatea, Executivul condus de Ilie Bolojan urmează să aprobe, în ședința de joi, 21 august, atribuirea unui apartament situat într-un bloc de locuințe, ca reședință pentru fostul șef al statului.

Deocamdată nu au fost făcute publice informații referitoare la amplasamentul exact, însă sursele citate precizează că decizia a fost deja luată la nivel politic și urmează să fie oficializată prin hotărâre de guvern.

Inițial, RAAPPS repartizase lui Băsescu imobilul din strada Emile Zola nr. 2, din zona Dorobanți, clădire care a găzduit în trecut sediul Partidului România Mare al lui Corneliu Vadim Tudor. Această variantă a fost însă abandonată, iar soluția finală a fost oferirea unui apartament într-un bloc de stat, o premieră pentru un fost președinte.

Decizia vine în contextul în care statutul locativ al lui Traian Băsescu a devenit incert după verdictul instanței supreme din 2022, care l-a declarat colaborator al Securității.

În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că Traian Băsescu a colaborat cu poliția politică a regimului comunist. În baza legii adoptate de Parlament în 2021, verdictul a dus la retragerea tuturor privilegiilor acordate foștilor șefi de stat. Băsescu a rămas atunci fără:

vila de protocol din cartierul Primăverii,

indemnizația lunară de 11.148 de lei (75% din salariul președintelui în funcție),

protecția permanentă a SPP și dreptul de a folosi gratuit un autoturism de serviciu.

Nemulțumit, fostul șef al statului a contestat decizia la Curtea Constituțională. Pe 1 iulie 2022, CCR i-a dat câștig de cauză, stabilind că legea prin care i-au fost retrase privilegiile nu poate produce efecte definitive împotriva sa. Astfel, Traian Băsescu a redevenit beneficiar al acestor drepturi, la trei ani după ce le pierduse.

Traian Băsescu, în vârstă de 73 de ani, a condus România între 2004 și 2014, fiind primul președinte care va locui într-un apartament de bloc oferit de stat, și nu într-o vilă de protocol. Măsura reflectă o schimbare de abordare în gestionarea facilităților acordate foștilor șefi de stat, dar și contextul particular al situației sale juridice.